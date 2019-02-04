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Как понять, что мужчина вам изменяет 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Каждая из нас хотя бы раз подозревала своего мужчину в измене. Прежде, чем устраивать скандал и выводить его на чистую воду, проверьте его по этим признакам.

Он ведет себя не так, как раньше

Вы наверняка знаете, как ваш мужчина может вести себя в разных ситуациях. Одной из характеристик обманщика является то, что он меняется в поведении. Например, раньше он всегда был рад видеть ваших друзей и проводить с ними время, а теперь запирается один в комнате. Могут измениться и его привычки. Если раньше он заряжал телефон около кровати, а теперь переставил его в другое место, то это тоже может говорить о возможном обмане.

Он больше заботится о своей внешности

Если вы заметили, что ваш мужчина начал больше беспокоиться о своей внешности — это еще один повод задуматься. Он может начать покупать дизайнерскую одежду, дорогой одеколон и даже задумываться о пластической операции. Эти изменения могут казаться незначительными, но, если он не обсуждает их с вами, возможно, делает их для кого-то другого.

Он обвиняет вас в измене

Этот признак может показаться странным, но обманщики часто обвиняют всех вокруг, кроме себя. Психологи доказали, что таким образом они пытается переложить вину на вас. Подумайте, если вас в чем-то обвиняют, но вы этого не делали, вы попытаетесь привести факты. А если вы виновны, то, скорее всего, будете обороняться нападением.

Он делает слишком много комплиментов

Дополнительная похвала и восхищение от вашего партнера может обрадовать вас, но на самом деле стоит насторожиться. Подумайте, всегда ли он заваливал вас комплиментами или он нечасто был благодарен за каждую мелочь? Если такое происходит впервые, то возможно он использует такую тактику, чтобы усыпить вашу бдительность.
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