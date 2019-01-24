5 вещей, которые нельзя делать после интима

Когда думаешь о наслаждении, оргазм приходит на ум первым или вторым (в зависимости от того, что еще ты очень любишь). И несмотря на то что мы все взрослые умные люди, о каких-то мелочах можно просто не догадываться! Вот чего не стоит делать после секса.

1. Тщательно мыться

Многие любят залезть в душ и как следует отмыться с помощью мыла, геля для душа и прочих дополнительных веществ. Врачи не рекомендуют делать это по нескольким причинам. Во‑первых, мыло иссушает естественную смазку. Во‑вторых, кожа в интимных местах более чувствительная и может выдать аллергическую реакцию на новое средство. Вагина умеет самоочищаться, и если ты не брызгаешь гель для душа в рот (наверняка же не брызгаешь!), то и туда не нужно. Достаточно теплой воды и мягких движений.

2. Спать в эротичном белье

Обычное хлопковое белье хорошо дышит. А вот нейлон, искусственный шелк и полиэстер — нет. После секса ты разгорячена и в неправильном белье можешь вспотеть и заполучить инфекцию.

3. Принимать горячую ванну, особенно в джакузи

Это звучит многообещающе, но так делать не рекомендуется. Во‑первых, твой организм как никогда открыт вредным бактериям. Во‑вторых, горячая вода разрушает защитный барьер кожи.

4. Пропустить посещение туалета

После вагинального секса нехорошие бактерии могут легко проникнуть в мочевой пузырь, поэтому очень важно опустошить его в течение часа после акта. Кроме того, стоит вытереться влажной салфеткой для интимной гигиены, чтобы вредоносные микроорганизмы не попали внутрь сквозь микротрещины в коже.

5. Сразу ложиться спать

Помимо того, что это негигиенично, таким образом можно заполучить неприятную инфекцию от бактерий, которых можно было смыть душем.