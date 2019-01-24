9 мелочей, которые его втайне возбуждают

Жизнь полна бесценных моментов, надо только уметь их замечать. Удачный ракурс или мимолетное движение — и ваш возлюбленный мысленно «сфотографировал» это. Вроде бы вы не сделали ничего особенного, но ему так нравится, когда…

Вы обнимаете его, и он чувствует, что вы не надели бюстгальтер. Это совсем другое ощущение. Что-то на полпути между объятиями в одежде и без.

Утром вы сладко потягиваетесь, выгибая спинку дугой. У него сразу мелькает мысль о том, что вы так же изогнетесь, если он доведет вас до высшей точки наслаждения.

Вы встали, оделись, поцеловали его и убежали на работу, а его постель сохранила ваш дурманящий аромат. И он обнимает подушку, чтобы вдохнуть запах ваших волос.

Вы спите обнаженной. Или в сексуальной шелковой сорочке. Или обычно — в шелковой сорочке, а потом вдруг решаете лечь в одних духах.

Вы запустили руку под одеяло, чтобы почесаться, и ваша кисть оказалась в непосредственной близости от его «зоны бикини». Всего в нескольких сантиметрах.

Вы свесились с кровати, пытаясь найти под ней пульт от телевизора или книжку, и он может любоваться вашей попкой.

Вы укладываетесь на бочок, собираясь уснуть, и упираетесь ягодицами ему в пах.

Во сне вы выглядите такой милой, трогательной и беззащитной.

Вы заворачиваетесь в одеяло, как показывают в кино. Главное, чтобы это не было ваше общее одеяло, которое вы целиком перетянули на себя.