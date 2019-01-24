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Отношения на расстоянии: возможно ли это 

WomanHit.ru 19 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Не все пары счастливо живут вместе: бывают случаи, когда им приходится вынужденно расставаться. WomanHit.ru расскажет, есть ли будущее у таких историй
Отношения на расстоянии не пользуются особой популярностью в обществе, но иногда становятся вынужденной мерой. Обычно, мы вспоминаем истории подобного рода в негативном контексте: редко, когда такие отношения заканчиваются положительно.
Такие отношения могут закончиться либо разрывом, либо крепким браком. Третьего, как правило, не дано. Есть и примеры подобных отношений с хорошим концом, когда они живут в разных странах, но тем не менее работают над поддержанием связи. Например, иногда, но все же встречаются, пишут друг другу письма, засыпают, общаясь по Skype. В любом случае, нужно находить время, даже если вы далеко друг от друга.
Эксперты из ведущих исследовательских институтов считают, что причина в повальном отдалении людей кроется в техническом и экономическом прогрессе. Люди получают новую работу в других странах, альтернативы у них нет никакой, поэтому им приходится на какое-то время оставить вторую половинку и отправиться в другую страну работать/учиться. Однако в развитии технологий есть и свои плюсы для личной жизни, например, сайты знакомств, где можно найти свою половинку в любой точке земного шара. Люди получают большие возможности для перемещения, порой ставя материальное благополучие выше личного, исходя из этого мы получаем большое количество пар, которым остается общаться лишь дистанционно.
В России неуклонно растет количество так называемых «дистантных семей»: примерно 5% от общего количества пар. Эти люди живут в разных городах/странах, но их все устраивает, и они не видят смысла в разводе.
Возникает вопрос: почему некоторые пары расстаются, а другие вполне спокойно выдерживают длительную разлуку?
Здесь все просто. Люди, которые уже в раннем возрасте выстроили правильное отношение к себе, как правило, могут находиться в отношениях на расстоянии и не испытывать никакого дискомфорта. Принятие себя формируется на основе отношения к нам родителей: помогли ли они сформировать хорошую самооценку. Эти люди могут существовать в паре хоть в одной квартире, хоть за тысячи километров, ничто не сможет изменить их мнение.
Тревожные люди, которые неимоверно страдают в одиночестве, — самые податливые. На них легко оказывают влияние окружающие. Этим людям свойственно самокопание и паранойя: они запросто могут нафантазировать себе, чем там занимается их партнер, находясь вне зоны доступа для второй половинки. Обычно они ассоциируют себя с партнером, поэтому любая разлука для них равноценна потере частички себя. Если вы относитесь к данному типу, вам можно посоветовать только почаще созваниваться или писать второй половинке, чтобы успокоить свою психику.
Еще один совет: если вы собираетесь в длительную поездку, оставьте партнеру несколько своих вещей, чтобы они напоминали ему о вас. Желательно, чтобы на вещи остался ваш запах. Вообще, аромат играет большую роль в построении близкого контакта, причем не только сексуального, больше эмоционального.
Нужно понимать, что у всего в этом мире есть начало и конец. То же самое можно сказать про отношения на расстоянии. Да, у этой связи есть свои минусы, например, постоянная грусть и тоска, но вы должны вместе с партнером четко очертить рамки их продолжительности. Установите дату, например, год или даже три. Когда вы знаете, что через некоторое время разлука закончится, вам будет намного легче ее переносить.
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