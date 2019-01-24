Как выйти замуж после 40 лет

Не всегда удается найти свою судьбу с первого раза. Может быть, ваш первый брак закончился в силу обстоятельств или вы поняли, что рядом с вами чужой человек. Может быть, в юности вам не удалось встретить мужчину, который устроил бы вас в качестве супруга, а возможно, вы предпочли сначала найти свое место в жизни. Так или иначе, в зрелом возрасте вы снова решили попытать счастье и выйти замуж.

Для начала вы должны понимать, что ничего невероятного в этом нет. В конце-концов, многие знаменитости только после 40 впервые пошли под венец и отлично себя чувствуют. Главное, не зацикливаться на своем возрасте. Подумайте, зачем вы стремитесь в брак, и не поддавайтесь на провокации окружающих об одинокой или непристроенной жизни. Рецепт идеальной жизни неизвестен никому. Поэтому смело поступайте так, как хотите вы и только вы.

Внешность важна в любом возрасте, так что ухаживайте за собой тщательно. Откажитесь от вредных продуктов, занимайтесь физическими упражнениями, не экономьте на косметических процедурах. Мужчина и в 40 лет любит глазами. А лишний вес и непривлекательная кожа только добавляют лет.

В одежде избегайте бабушкиных принтов, а также слишком удобной бесформенной одежды и обуви только на плоской подошве. В любом возрасте нужно уметь одеваться со вкусом. Не пренебрегайте макияжем, но и не раскрашивайте себя чрезмерно. Не запускайте свою стрижку, не забывайте регулярно освежать цвет волос.

Тушь, губная помада, хорошая укладка, стильный костюм, подтянутое тело, правильный режим дня и питания — все это позволит надолго продлить молодость.

Также приведите в порядок собственные чувства и мысли. Если понимаете, что вам сложно справиться одной — сходите к психологу. Особенно это касается женщин, переживших развод. Не переносите свои обиды и комплексы в новую жизнь.

Не бросайтесь в первые попавшиеся отношения, не позволяйте мужчине морочить себе голову и не будьте слишком удобной для него.

Также нужно понять, что, сидя дома, встретить адкеватного спутника жизни сложно. Не бойтесь разнообразить свою жизнь, измените привычный маршрут, работа — дом. Заведите аккаунт на сайтах знакомствах, чаще ходите в ресторан, театр, тренажерный зал и бассейн (это и для здоровья полезно), просто гуляйте по паркам и улицам, посещайте тематические тусовки. Часто люди объединяются на почве увлечения фильмом, сериалом, книгой — так появляется новый круг общения. Заведите собаку — она станет не только другом, но и стимулом для ежедневных прогулок, и темой разговора с другими владельцами собак.

Не бойтесь попросить помощи у друзей и знакомых, пикники и поездки на дачу — тоже отличное место для знакомства. И не увиливайте от корпоративных мероприятий, возможно, некоторые коллеги откроются вам с другой стороны. Путешествуйте, если есть возможность, приятные впечатления вам гарантированы в любом случае. А отель или пансионат — отличное место для новых знакомств.

Если у вас есть дети, то главное, о чем нужно помнить — для нормального мужчины они никогда не будут препятствием. С другими мужчинами не стоит связываться.

Вы должны наполнить свою жизнь позитивными эмоциями, сделать яркой, потому что мужчина — это не палочка-выручалочка и не спаситель от тоски. Если женщине скучно с собой, то и другим людям тоже будет неинтересно с вами.

Наслаждайтесь возрастом, когда уже есть и жизненный опыт, и мудрость, и знание людей, и еще много сил и планов впереди.