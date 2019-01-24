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Можно ли помешать сыну жениться 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Мама, я женюсь»
Родители всегда желают детям только добра. Как быть, если сын задумал жениться на женщине гораздо старше него, и имеют ли право родители ему мешать? Мы собрали мнения разных людей.
  • 24 и 38:) Ну как бы сказать, если у мадам детей нет, лучше повзрослее мужика бы искала, а если есть, как бы парень не натолкнулся на мину типа РСП… С РСП в принципе жить весело, главное чтобы она понимала, что мужчина всегда на взлётной полосе с прогретыми двигателями. Опять же грубо, но у дамы эффективного возраста лет 5 осталось. Спросите парня, хочет ли он себе такой забег или всё-таки лучше пойти 20-летнюю найти и не морочить голову. Если по залёту, пусть женится, остальное добавится, да и мужчина — и 60 лет мужчина:)
  • И что такого? Моей тётушке 65 лет, её мужу 51, моему братишке двоюродному уже 27 лет. Свадьба у них была в 1990 году, так что вместе они уже почти 30 лет. А когда я женился (поздно довольно, в 39 лет, жена на 9 лет старше меня), когда пришлось мою с матушкой знакомить, то мама не спросила, а как у вас дела, как вы добрались (жена из другого города). Её первый вопрос был такой: "Наташа, ты мужа не пробовала себе в роддоме найти?". В общем, за 5 лет моей женитьбы, кроме гадостей в адрес моей жены, я ничего не слышал хорошего. По мнению матушки, если у женщины в жизни были любовники пусть даже один, поклонники или ухажеры, то она заслуживает носить гордо звание проститутки, и не важно при этом, какая она превосходная хозяйка и сколько у неё высших образований.
  • Мне было 20, а ей 30, когда мы начали жить вместе. Никто из родственников не принимал наши отношения, теща на порог не пускала, а мои родители говорили, что я только себе биографию испорчу =) Ну и разойдемся через 3 года максимум. Кстати, у нее еще ребенок есть, на тот момент 4 года ему было. Я обычный студент, спортсмен. Денег не было, у нее тоже. 10 лет брака, многое пережили, что-то еще предстоит пережить. Не было измен, много общих интересов, взаимная поддержка. Такого чудесного человека я не встречал больше. Мне 30, ей 40. Я в самом расцвете сил, могу двигаться куда хочу, свой бизнес, шикарное тело, образование. Но всего я добился с ней, меня она устраивает абсолютно и всецело, а менять человека из-за цифры или отношения родни — не собираюсь. Лучше таких советников потерять и не общаться с ними. Не мешайте сыну. Возможно, это его счастье. Если нет, то это его ошибка, сам за нее заплатит. Вы не знаете, что их связывает, что они нашли друг в друге и что могут друг другу дать.
  • Не надо так страдать, сейчас любовь — пусть женится, пройдет любовь — разойдется, ничего в мире вечного нет, может годам к 40 он женится уже на 20-летней и она родит ему сына — и к нему опять вернется молодость и счастье. Плывите по течению — и Бог сам укажет путь, радуйтесь жизни в любых ее проявлениях.
  • А мне жаль невестку этой дамы, сколько бы лет ей ни было, свекровь будет вечно недовольна: то возрастом, то качеством котлет. Тот, кто хочет сделать, ищет способ, а тот, кто не хочет делать, ищет причину. Всегда найдется повод для недовольства.
  • Ну и что? Молодая женщина 38 лет, какая разница, сколько у них разница в возрасте? Маме не надо думать за сына, надо было думать, когда в садик ходил — решать, какие колготки надеть. А сейчас это взрослый мужчина, и это его жизнь, его решение. А, может, они не хотят детей? Что за стереотип в обществе — обязательно всем иметь детей?
  • К сведению пользователей: мужчина сжигает 3 года жизни на установление интимного контакта с каждой женщиной и ещё 2 года жизни — на зачатие каждого ребёнка, поэтому мужчины объективно живут меньше. Отсюда следует, что жена, старшая по паспорту, через некоторое время становится биологически младше своего мужа.
Женский форум
Любовь
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