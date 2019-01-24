Что делать, если муж не дает денег

Женщинам в декрете и без того нелегко. Но когда муж отказывает в деньгах на лечение, становится очень обидно. Стоит ли жене высказать претензии мужу, если она нашла его заначку? Вот какие мнения у разных людей на этот счет.

Я тоже пытаюсь откладывать заначку. Это временами очень трудно, так как врождённым скопидомством я не страдаю, но наличия хоть какой-то денежки на чёрный день необходимо по нашей-то жизни. На бутылку с заначки не дам. А вот здоровье — дело святое, особенно зубы, новые же не вырастут. Только мерзавец (-ка) (нужное подчеркнуть) не даст денег, особенно при их наличии, на лечение зубов.

Когда женщина находит деньги, то первая её мысль — как их потратить, а не как преумножить. Такова уж женская психология бездумной потребительницы.

Раз муж прячет от этой женщины деньги, значит на то есть свои веские причины. Ей следует задуматься над этим и сделать правильные выводы. Очевидно деньги ей нельзя доверять, так как она прожжённая транжирка. Она должна признаться себе, что не в состоянии правильно распоряжаться финансами и начать воспитывать в себе такое качество, как повиновение мужу. И тогда ей больше не придёт в голову жаловаться на то, что муж спасает деньги от её расточительных лап.

Дурашка, радуйся, ты нашла не заначку а семейный стабилизационный фонд (ССФ), а муж у тебя золото. Другой вопрос почему ты не имеешь доступа к этому ССФ? В нормальной семье он общий. Значит дело в тебе. Меняй своё отношение к деньгам, научись думать о завтрашнем дне. В общем, умней. Вот твой муж думает о завтрашнем дне, о возможных форс-мажорах и кризисах)))

Может быть, это и так, а, может, муж готовит платформу для того, чтобы отчалить с заначкой в закат. Возможно, копит на съём нового жилья. Информации у нас не так много. Но второе вероятнее, так как жена просила не на новый свитер, а на лечение. Что он скажет, если будет что-то посерьёзнее? Неизвестно. За зуб по лбу дать. Но, вообще, без истерик узнать на что он собирает эти деньги. И ответом "на черный день" не удовлетворяться. Может, планирует квартиру увеличить или машину купить, или еще что-то важное. Я, например, тоже транжира, экономить не умею. Была бы рада, если бы кто-нибудь из моих отбирал у меня часть зарплаты и откладывал:) Если просто экономит на жене или ребенке, тогда с ним делать нечего. Когда выйдет на работу, он свои деньги будет прятать, а ее тратить. Останется в итоге без мужика (если он козел по жизни, то все равно уйдет, или она сама ему (когда начнет себя уважать) пинка даст), без денег и без молодости, которую еще можно с кем-то разделить.

Хахаха! Как что делать? Угостить его той же конфеткой. Начинайте откладывать свою заначку и потихоньку искать работу. Как ребенок дорастет до сада и появится работа, разводитесь со жлобом. Деньги это не бумажки и не пластик, это ваш уровень жизни и здоровья. Кому жаль денег на ваше здоровье, не должен быть рядом с вами.