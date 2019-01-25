5 способов зацепить женщин: мужской взгляд

«Вы не подскажете, который час?», «Твои родители не террористы? Ты же выглядишь как настоящая бомба» — парни, возомнившие себя богами пикапа, утверждают, что эти фразы работают в любой ситуации. Это не так.

Девушки эволюционируют, с ними не работают подкаты, вычитанные в книге «Пикап для чайников». Они бросают мужчинам вызов: «Удиви меня!» А мы так часто их разочаровываем банальщиной и нежеланием проявить фантазию. Что получаем в итоге? Отказ. Девушка мечты уходит в закат, а парень остается в недоумении: «Что я сделал не так?» Наш колумнист, эксперт по отношениям Ярослав Самойлов разделяет подкаты на два типа.

1. Прямой. Мужчина сразу дает понять о своих намерениях: «Привет! Я увидел тебя и не смог отвести взгляд. Вот решил подойти познакомиться». В принципе, схема рабочая, но женщину таким подходом не удивишь. Есть огромная вероятность, что она подумает: «Ну вот, еще один. Совсем у мужиков фантазии нет», — и на этом несостоявшееся знакомство закончится.

2. Обходной путь. Нужно выдумать правдоподобный предлог. Да, придется включить мозги, но дело того стоит! Например, зима, гололед, прохожие идут вперевалочку, как пингвины, по заснеженным тротуарам, и вдруг кто-то поскальзывается и падает. Парень как истинный герой приходит пострадавшему на помощь, а потом (будто случайно) обращается к девушке: «У меня так приятель в прошлом году ногу сломал. Ты тоже будь осторожна». Он ненавязчиво проявляет заботу и при этом демонстрирует свою заинтересованность. Женщинам такое нравится.

Переходим к самому интересному — самому подкату! Первое, что нужно запомнить мужчине, — он должен излучать уверенность. Смотреть прямо, говорить спокойно, двигаться размеренно. Парень, который с трудом подбирает слова и мнется, как школьница на первом свидании, выглядит жалко. Только тот, кто излучает мужественность, сможет пробиться через линию обороны девушки и не будет отшит по умолчанию.

5 лучших способов подката, которые стопроцентно зацепят девушку

Диалог по ситуации

Давай вспомним, как поступают акулы продаж, если им нужно войти в доверие к покупателю. Они завязывают непринужденную беседу, задают вопросы и только потом «жертва» слышит: «У нас есть суперпредложение, от которого вы не сможете отказаться». По той же схеме строится и правильный подкат. Вот сидит парень в кафе. За столиком напротив симпатичная девушка. Вместо того, чтобы цитировать избитые фразы из Интернета, можно сказать: «Здесь очень вкусный кофе. Это приятная неожиданность. Тебе тоже нравится?» По ответу можно будет понять, настроена ли девушка на диалог. Отшить парня она не сможет, ведь он и не подкатывает в открытую.

Ненавязчивый совет

Только не давить авторитетом и не заставлять девушку почувствовать себя ученицей, которая не выучила урок. Совет должен выглядеть как забота: «Похоже, к вечеру будет дождь. У тебя есть с собой зонт?» Или: «У тебя из свитера торчит нитка, давай помогу». К мягкому и тактичному мужчине сразу просыпается доверие. Девушка ослабляет оборону и прячет колючие шипы. Теперь можно приступать и непосредственно к знакомству.

Чем меньше женщину мы любим…

Женщина соткана из противоречий: ее раздражает кавалер, который, как верный пес, носит за ней сумки и ловит каждое слово, зато мужчина, который на нее не обращает внимания, вызывает спортивный азарт. Метод «двух кругов» всегда срабатывает безотказно. Первый круг: парню нужно переброситься парой слов с несколькими женщинами. Это такой пиар-ход — показать, что мужчина у противоположного пола популярен. В понравившейся девушке проснется интерес. Улыбнуться, пошутить, предложить купить коктейль, похвалить платье… Потом взять тайм-аут и посмотреть на реакцию. Если искорка интереса в глазах есть, можно идти на второй круг: подойти и познакомиться.

Попросить девушку о помощи

Просьба должна быть нестандартной и ни к чему не обязывающей. Вряд ли девушка адекватно отреагирует, если к ней подойдет парень и скажет: «Слушай, у меня машина в снегу застряла, поможешь подтолкнуть?» Нужно быть хитрее: предположим, у парня развязался шнурок, а в руках папка с документами. А вот и повод для знакомства: «Привет! Можешь подержать документы? Не хотелось бы упасть перед тобой лицом в грязь». Просьба, приправленная легким юмором, не останется неуслышанной.

Как вариант: «Привет! Я хочу купить подарок сестре, а у тебя такие же тоненькие пальчики, как у нее. Поможешь с выбором?»

Онлайн-песочница для знакомств

В Интернете исчезает главный блок, который в реальной жизни не позволяет легко знакомиться и общаться. Это отличный вариант для парней, которые при виде девушки сдуваются, как воздушный шарик. Лев превращается в трусливого зайчишку.

Чат решает эту проблему. Нужно придумать грамотную альтернативу скучному «Привет! Как дела?». Тут-то и пригодится метод дедукции: изучаем страничку девушки — фотографии, аудиофайлы, записи на стене. Можно начать диалог с забавного комментария. К примеру, на фото она с домашним питомцем: «Какие крепкие объятия! Только, похоже, кот не слишком этим доволен. Ты случайно не чемпионка по армрестлингу?»

Нужно искать общие точки соприкосновения: музыка, фильмы, увлечения. Они тоже могут стать стартовой отметкой для общения. «Привет! Я вижу, ты фанатка Hurts. У них скоро концерт, не хочешь сходить?»

И напоследок: важно быть искренним. Иначе даже самые изысканные комплименты женщина расценит как стеб. Если мужчина проявил фантазию, а не пошел по старой схеме «глаза-волосы-ноги», его усилия оценят по достоинству.

Ольга Бехтольт