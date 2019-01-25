Кому и зачем нужны служебные романы

О плюсах и минусах романтических отношений на рабочем месте было сказано немало. Кто-то говорит, что подобные интрижки в итоге перерастают в прочные браки, а кто-то уверен — работу и личную жизнь нельзя совмещать ни в коем случае, ведь хорошего финала у такого эксперимента все равно не будет.

После выхода на экраны фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» многие всерьез стали присматриваться к своим сослуживцам более внимательно. Годы идут, поколения сменяют друг друга. Комедийная мелодрама за 40 с лишним лет стала классикой. А сегодняшние успешные женщины и мужчины все больше теряют возможность встретить своего потенциального супруга вне стен организации, в которой трудятся. Вот такая вот ирония судьбы. Но так ли хороши отношения с коллегой или все же стоит сто раз подумать, прежде чем прыгать в омут, грозящий вам увольнением.

Сначала, конечно, хотелось бы поговорить о приятном.

Первое и основное — это, разумеется, удобство. Сегодня многие так заняты своей карьерой, что попросту не успевают посещать какие-либо развлекательные заведения. Время находится только на родных и друзей, так что даже случайная встреча с потенциальным супругом на какой-нибудь вечеринке становится чем-то из разряда фантастики. А вот современные служебные романы, кстати, нередко кончаются маршем Мендельсона.

Кроме того, с коллегой у вас всегда будут общие темы для разговоров. Обсудить новую юбку Светки из юридического отдела или посмеяться над привычкой начальника ковырять в носу во время планерки. Да это ж святое дело!

Кроме того, вы мотивируете друг друга к трудовым подвигам. Отсюда и более быстрое продвижение по карьерной лестнице. Осознание того, что кто-то в коллективе всегда на твоей стороне, во многом придает уверенности.

Не исключается здесь и контроль партнера особо ревнивыми особями. Он всегда на глазах и никакая ушлая секретарша не посмеет строить ему глазки в вашем присутствии. Да и рабочие авралы больше не будут вызывать тревожных мыслей. Вы-то знаете, что он правда завален документами. И как вишенку на торте можно добавить такую маленькую, но очень значимую вещь, как эмоциональная поддержка родного человека. Он всегда готов протянуть руку помощи после выговора в кабинете начальника.

Но несмотря на все вышеперечисленное, отношения с коллегой могут также стать серьезной проблемой.

Основной негативный момент — это должность каждого из вас. Если вы, к примеру, трудитесь в разных отделах и редко соприкасаетесь по рабочим вопросам, занимая при этом примерно одну ступень офисной иерархии, то счастье вам обеспечено. Я лично знаю немало таких пар, которые познакомились именно в коридорах компании работодателя.

Однако если кто-то из вас сидит на руководящем посту, то миновать разговоров о корысти и расчете просто не удастся. Готовьтесь к перешептываниям за спиной о том, как вы мечтаете занять более высокую должность через постель. Куда неприятнее, впрочем, может быть обратный сценарий. Когда вы руководитель, а все вокруг судачат, что ваш возлюбленный вас попросту использует как буксир.

Не стоит забывать и о политике некоторых компаний, когда начальство категорически против романтических отношений в коллективе. В таком случае любую вашу оплошность не преминут списать на витание в облаках, вместо того чтоб отрабатывать заработную плату. И увольнение одного из влюбленных станет лишь вопросом времени.

Сюда же можно добавить расставание. Ну не сложилось в ваших отношениях хэппи-энда. И теперь вы вынуждены ежедневно видеть своего бывшего, который нагло флиртует со всеми хорошенькими сотрудницами в офисе. Вы правда к этому готовы?

Последний аргумент, призванный отрезвить ваш душевный порыв, не грозит вам увольнением, но является не менее весомым и заслуживающим внимания. Мужчины (как и многие женщины) порой устают от своих половинок. Они их, конечно, любят, но иногда хочется успеть соскучиться, чтобы торопиться домой или на встречу у памятника Пушкину. Ведь так важно мотивировать себя наградой, которая ждет вас в конце рабочего дня. А работая бок о бок вы попросту лишены этой приятной возможности.

Как видите, аргументов «за» и «против» набралось примерно равное количество. В любом случае, в делах сердечных никто не знает наверняка, как лучше поступить. И, быть может, испугавшись рискнуть, вы потеряете возможность на счастливый брак. Или же, рискнув, лишитесь любимой работы. Как бы то ни было, хорошо все обдумайте, прежде чем сделать выбор.