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«Мечтала выйти замуж, чтобы сменить фамилию» 

Спид-Инфо 1 час назад
Фото: Спид-Инфо
Всю жизнь мечтала о том, чтобы поскорее выйти замуж. И все из-за дурацкой фамилии — Кренделькова. Одноклассники постоянно высмеивали, даже в институте, знаю, все похихикивали.
Думала, встречу своего принца и все эти издевательства прекратятся. Будет у меня красивая, звучная фамилия. Так и жила с этой мыслью. Когда в отделе по­явился новый сотрудник, ему пришлось несладко. И я его прекрасно понимала — быть Головастиковым непросто. Тем более коллеги у нас остры на язык, уж я-то знаю по себе. Как-то незаметно мы с ним на этой почве и сошлись. Стали на обед вместе ходить, а потом, когда он мне на день рождения подарил корзину с фруктами, конфетами и собственноручно испеченными кренделями, я поняла, что влюбилась. Поженились. Стала, естественно, Головастиковой. Так и живем уже много лет. С юмором. С нашей фамилией иначе никак.
Екатерина, Санкт-Петербург
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