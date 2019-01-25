Стоит ли дружить с бывшими

«Останемся друзьями» — самая распространенная фраза при расставании. Но имеет ли она подкрепление? Так ли важно оставаться друзьями, зачем люди вообще это делают — давайте разберемся.

Если вы долго встречаетесь с кем-то (а долго — это действительно долго, а не полгода), то этот человек становится вам близким и родным. Возможно, даже ближе, чем какой-нибудь реальный родственник. А еще, скорее всего, это ваш бывший муж (или жена) и у вас есть общие дети. В данном случае, довольно-таки фундаментальном, легкомысленно разбежаться и забыть друг друга не получится. Первые пару лет вам будет невыносимо, а дальше при правильном развитии событий вы начнете нормально общаться. Потому что родственников не выбирают, с ними поддерживают отношения, как ни крути. А бывший муж, да и тем более отец ребенка, — это, безусловно, еще какой родственник.

Зачем в данном случае сохранять дружественные отношения, и так понятно. Сохранить их невероятно тяжело. Но если вы прошли все неурядицы и испытания после разрыва, восстановились, окрепли и начали тепло общаться, то награда вам за волю и смелость. Возможно, что из двух эгоцентристов вы превратились в зрелых людей, которые умеют думать не только о своих интересах, но и о других людях.

Другое дело, когда вы разошлись без детей и зачем-то начинаете поддерживать отношения спустя какое-то время. Обычно женщине это надо, потому что у нее еще остались надежды на воссоединение, а мужчине, скорее всего, нужен секс. Да-да, стремление к невнятной дружбе после романтических отношений в любом случае имеет скрытые мотивы. Возможно, каждому из партнеров не хочется двигаться дальше и осознать, что роман (а с ним и секс) действительно закончен. Снимите розовые очки: подобная дружба может растянуться на годы, рано или поздно вы вновь переспите, но качественных изменений за этим не последует.

Но вернемся к законным супругам. Почему после десяти или больше лет брака им так легко потом дружить? Скорее всего, это происходит потому, что причиной их расставания становится не сиюминутный порыв, а реальное время, за которое они словно успевают перерасти свой брак и не видят причин для дальнейшего существования вместе. Меняются цели, и если они совсем не пересекаются, то людям действительно нечего делить вместе. Но парадокс в том, что из-за этой вот «дружбы», завязанной скорее на ностальгии по моментам из прошлой жизни, бывшие партнеры вновь оказываются в объятиях друг друга. Временная слабость может привести к повторению пройденного, а это влечет за собой очередную волну переживаний.

Кому же можно тогда дружить? Наверное, тем, у кого обоюдно пропали чувства. Не пропали, а даже прошли. И происходит это не за один день.

Главное, чтобы это общение не доставляло друг другу страданий. Ведь важнее даже не факт дружбы, а признание и прощение всех ошибок. Отсутствие болезненных эмоций. Уважение. В общем, человеческое лицо, которое почему-то легко теряется в ожесточенных войнах бывших супругов, но которое можно вновь обрести всем на благо.