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5 самых эротичных женских имен в России 

Спид-Инфо + ещё 1 4 часа назад
Фото: Спид-Инфо
Считается, что наиболее распространенные женские имена в нашей стране — это Елена, Ольга, Наталья, Екатерина, Анна. На 6-м месте Татьяны, у которых сегодня праздник. Приблизительно 6,2% (около 5 миллионов) российских женщин носят это имя.
Однако мода меняется, и новорожденным девочкам, например, в Москве в прошлом году давали совсем другие имена: Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара. А на первом месте — Софья.
Многие убеждены, что чем более ласково звучит имя девушки, тем нежнее она в постели. Все дело в звуковой вибрации! Сексологи тем временем утверждают, что чем больше в имени гласных звуков — тем выше его сексуальность. Также есть мнение, что имена с буквами М и Л — самые эротичные. Буква С — символ спонтанности и страсти, а буква В — скрытых желаний. Если присутствуют открытые слоги, оканчивающиеся на буквы А и О — у человека мощная сексуальная энергетика.
Таким образом, самые эротичные женские имена в России — ЛЮДМИЛА, АННА, ЕВА, АНЖЕЛА, ЮЛИЯ. Они одновременно и чувственны, и загадочны.
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