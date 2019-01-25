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Стоит ли жене-изменнице возвращать мужа 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Муж-изменник"
Жизнь полна сюрпризов, и даже примерные жены могут оказаться изменницами. Нужно ли пытаться вернуть мужа и что для этого можно сделать? Вот что думают на этот счет мужчины и женщины.
  • У вас с мужем не было ни эмоциональной привязанности, ни общих знакомых, ни общих тем. Вы оба были несчастливы и проводили время врозь: он отдыхал с друзьями в клубах, вы с любовником получали свои нежности. Если бы все было хорошо, то вечерами вы проводили бы время вместе с мужем. Сейчас вы не нужны ни мужу, ни любовнику. Забудьте о них. Крепитесь, постарайтесь больше времени уделить любимым: сыну и себе. Тогда все наладится.
  • Странная вы дама. Ваш "крик души" даёт только два вывода. У Вас нет ни любви ни уважения к вашему мужу. У вас только корыстные цели — не хватает денег. Почему вы не смогли терпеть другую женщину рядом с вашим любовником, но считаете, что ваш муж просто обязан терпеть вашего любовника? Ваш муж младше вас на 10 лет, и из года в год вы не молодеете (я так понял, что вам около 40, а ему около 30). Ну и закономерный вопрос: а кому вы нужны, гуляющая стареющая женщина? Если у вашего, уже бывшего мужа, есть гордость, он к вам не вернется. На пару часов в день, возможно, будет заходить, но это максимум, на что вы можете рассчитывать. Вы только любовница, и только, на большее вы не способны.
  • Муж тот еще подарочек. А вообще не ясна совместная жизнь, ему дети так и не нужны были.
  • Ну вот зачем ему такая (***) нужна? Таких, на рупь пучок дают, предложение сильно превышает спрос. Если бы не меркантильный вопрос, если бы действительно чувствовала себя виноватой, просила бы прощения, пока не простит. А так, просто жрать нечего стало, вот и решила вернуть. Станет полегче, снова предаст. Если прочитаешь… беги мужик, беги от этой твари! Она даже не понимает, каково это было тебе!
  • Так ищите нового мужа. Вы же пошли налево, так как не устраивал. Так зачем его возвращать? И ему лучше, найдёт ту, что захочет ребёнка от него и понимание будет. Никогда не понимала таких вот возвратов.
Женский форум
Любовь
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