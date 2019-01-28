Сексуальное воздержание: опасно или нет

На первый взгляд, в небольшом количестве половых контактов нет ничего плохого. Однако специалисты не согласны, а WomanHit.ru расскажет, почему именно вам нужно пересмотреть отношение к интиму

Тема довольно деликатная, и однозначного ответа на этот вопрос нет, так как каждый человек определяет качество и постоянство половой жизни самостоятельно. Однако многие психологи уверены, что сокращение частоты половых контактов отрицательно влияет на психику и физическое здоровье.

Религиозные направления же настаивают на том, что воздержание благотворно сказывается на духовном развитии человека.

Мы решили разобраться, какая же из точек зрения ближе к истине.

Польза воздержания

Первое, что нужно определить, несет ли в себе пользу отсутствие половых контактов.

По мнению многих ученых, воздержание помогает сохранить энергию, необходимую для реализации потенциала человека, например, эта сэкономленная энергия может очень пригодиться в рабочих проектах, творчестве или учебной деятельности. Возможно, вы слышали о том, что артисты и спортсмены стараются воздерживаться от половых контактов перед важным мероприятием, требующим серьезной отдачи.

Есть и более веские причины. Мужчинам стоит поумерить пыл, если их половая жизнь протекает слишком активно, так как постоянные половые акты ведут к развитию психических нарушений и даже неврозам. Кроме того, частые контакты влияют на репродуктивную способность мужчины: она просто снижается.

Существует такой термин, как сексуальная абстиненция, который и означает сексуальное воздержание. Это состояние подразумевает добровольный отказ от половой жизни, связанный с определенными обстоятельствами в жизни человека. Есть несколько видов этого состояния:

— Абсолютная абстиненция предполагает тотальный отказ от интимной жизни.

— Парциальная абстиненции допускает мастурбацию.

Вред от воздержания

Если в молодом возрасте воздержание является совершенно естественным состоянием и проходит с возрастом, то уже для взрослого человека долгое воздержание может стать настоящей проблемой, с которой поможет справиться только специалист.

Самая главная проблема воздержания у мужчин — эректильная дисфункция.

А что же с женщинами?

Женщины переносят воздержание гораздо проще. Особенно хорошо с отсутствием половых связей справляется организм женщины после климакса и до достижения детородного возраста.

Что касается остальных возрастных групп, то могут происходить следующие изменения:

Относительно женщин фертильного возраста могут наблюдаться следующие проблемы, связанные с воздержанием:

— менструация может протекать более болезненно;

— может измениться цикл, порой радикально.

К мифам можно отнести информацию о том, что отсутствие интимной жизни приводит к развитию различных опухолей. Наукой этот факт не подтвержден.

Что касается психологического аспекта, длительное воздержание может ввести легко возбудимую женщину в состояние стресса либо к таким расстройствам, как нимфомания и всевозможные извращения в сексуальной сфере. Для пар, находящихся в долгих отношениях, воздержание может сказаться не лучшим образом, приведя к охлаждению отношений. Партнеру может захотеться найти кого-то на стороне. Главное, помнить, что хоть секс и не самое важное в жизни, но он является ее неотъемлемой частью и одним из сильнейших природных инстинктов, который требует вашего внимания.