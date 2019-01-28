Синдром Бонни и Клайда: почему девушкам нравятся плохие парни

Моей первой любовью стал главный школьный хулиган: он считался грозой района, дрался, первым в классе начал курить. Классический «плохой парень». Родители недоумевали: что я, умница и отличница, нашла в этом хамоватом мальчишке? А я совершенно потеряла голову: наши отношения строились по принципу постоянной драмы. Мы то страшно ссорились и обзывали друг друга последними словами, то бурно мирились и тонули в нежности. Я переживала и мечтала о стабильности. Но при этом к «хорошим мальчикам» меня совершенно не тянуло — они вызывали во мне теплые, но исключительно дружеские чувства.

Согласно исследованию журнала Evolutionary Psychology, 80% женщин и правда привлекают «плохие парни». На интуитивном уровне они кажутся нам более сильными и сексуально одаренными. Психологи называют непреодолимую тягу к «плохим парням» синдромом Бонни и Клайда. В патологических случаях он проявляется как любовь к преступникам и даже желании выйти замуж за заключенных, но в более мягком и распространенном варианте это влечение к грубоватым, независимым и сильным мужчинам, таким, как мистер Биг, «мужчина мечты» Кэрри Бредшоу из «Секса в большом городе».

Есть несколько причин, почему мы влюбляемся в «плохишей». Во-первых, свою роль сыграла эмансипация. Сегодня женщина может делать карьеру наравне с мужчиной, она не нуждается в его финансовой поддержке. 25% чиновников высшего звена — женщины. И с каждым годом их число увеличивается. Однако мы все еще живем в рамках гендерных ролей: и иногда даже железной леди хочется почувствовать себя маленькой девочкой и ничего не решать. Вот тут-то на помощь и приходит «плохой парень». Такие мужчины доминируют в отношениях — с ними женщина может расслабиться и сбросить напряжение, хотя бы дома играя роль ведомой, а не ведущей.

Еще одна причина любви к «плохим парням» — воспитание. Если девочка росла с сильным, подавляющим ее отцом, сосредоточенным на карьере, скорее всего в будущем она будет искать похожего на него партнера. Отношения с отцом — фундамент нашего восприятия противоположного пола. Так что расхожее утверждение, что «папа — главный мужчина в жизни дочери» имеет смысл. Если отец был упрям и резок, семейный сценарий заставит дочь отвергать всех вежливых и покладистых молодых людей, так как у нее сформировался совершенно иной идеал «настоящего мужчины».

Конечно, ответственность за любовь к «плохим парням» лежит и на массовой культуре. Веками женская литература воспевала образы брутальных и бескомпромиссных мужчин, всегда берущих то, что хотят. Ретт Батлер, мистер Рочестер и Кристиан Грей тому живое потверждение. Подобно идеалу женственности, сформировались и определенные критерии мужественности, которым мы бессознательно следуем при выборе партнера. Из-за того, что социально приемлимым считается агрессивный и доминирующий мужчина, мы подчас отвергаем скромных и пассивных партнеров. Даже если нам они нравятся.

Наконец, некоторые представительницы прекрасного пола влюбляются в «плохих парней», потому что страдают комплексом спасительницы. В этом случае женщина действует по принципу Белль из диснеевского мультфильма и пытается силой любви спасти грубое и эгоистичное Чудовище от его участи. Лейтмотив жизни такой женщины: «Он изменится». Однако нужно отдавать себе отчет в том, что «плохой парень» точно не согласится быть покорной глиной в ваших умелых ручках. Поэтому вы либо принимаете его таким, какой он есть, либо ищете покладистого партнера, с удовольствием идущего на компромиссы.

“Давайте расставим все точки над i, — комментирует семейный психотерапевт Василий Полетаев, — Одним женщинам нравятся пай-мальчики, другим — «плохие парни», все зависит от личных предпочтений. Нельзя сказать, что влечение к грубоватым брутальным мужчинам — это обязательно что-то негативное. Вот если от поведение избранника страдает качество ваших отношений — и ваша психика, тогда есть повод задуматься и обратиться к специалисту”.

В итоге не так важно, любите ли вы «плохишей» или «золотых мальчиков». Важно, как вы себя чувствуете в отношениях с возлюбленным. Обратите внимание, если вы часто испытываете стресс или подавляете раздражение в общении со своим молодым человеком. Это тревожный признак, говорящий о том, что пора или что-то менять в вашем взаимодействии, или расставаться и искать более подходящую кандидатуру. Главное, не пытайтесь исправить своего парня, особенно если речь идет о «плохише» — с ним вы точно не добьетесь воспитательных успехов и только испортите нервы.