«Первый интим лишил меня удовольствия на всю жизнь»

Первый сексуальный опыт для девушки может стать определяющим. Если мужчина не проявит должной тактичности и нежности к партнерше, то у нее на всю жизнь может остаться негативное отношение к интимной близости и холодность в сексе. И каким бы ласковым ни оказался следующий партнер, у него мало шансов что-либо исправить. Именно так произошло с нашей героиней, 26-летней Соней из Санкт-Петербурга.

«Интимная жизнь не зря называется именно так. Из всех сторон человеческой жизни она наиболее закрыта, хотя по значимости важнее многих других. Это не та область, где можно запросто получить совет или консультацию у родных, друзей, знакомых, не говоря уже о посторонних. Поэтому можешь представить, как было непросто решиться открыто рассказать свою историю тысячам людей. Наверное, мне просто хочется верить, что этот рассказ сможет изменить к лучшему чью-то растрепанную жизнь.

Кто мы, когда нам 15-16 лет? Что мы можем знать и понимать в этом возрасте об отношениях, сексе, взрослой жизни? Да ровным счетом ничего! Самое страшное, что может произойти с подростком, — находящиеся рядом люди, которые «видели жизнь» и «все знают», собственно, поэтому и считают своим долгом раздавать советы налево и направо!

Я росла в религиозной семье, где секс до брака в принципе считался чем-то отвратительным. Эта политика внушалась мне с детства, а я была довольно ведомым человеком. Чтобы вы понимали, когда я смотрела телевизор вместе с родителями и на экране люди начинали невинно целоваться, я краснела, как помидор, и не знала куда деться от стыда. Конечно же, мои представления о первой интимной близости были чисты и непорочны: типа произойдет сие событие исключительно по любви, и этому счастливчику я буду предана всю жизнь, как и он мне… Довольно наивно, но как банально для юной девушки, правда?

На деле все вышло хуже, чем я планировала, намного хуже! Я ничего не почувствовала, ну кроме боли. Благо все закончилось довольно быстро, меньше чем через пять минут мой партнер закончил, застегнул брюки, удалился и никогда больше не появлялся в моей жизни. Даже не здоровался и, как водится, в подробностях рассказал друзьям, как все прошло.

Пока ты представляешь набор чувств, которые я испытывала после нашего совокупления с несостоявшейся любовью моей жизни, сделаю короткое отступление. Задумывалась ли ты, что есть для женщины первый сексуальный опыт? Ведь это не просто первый секс, это первая попытка установить доверие с другим человеком на глубоком психологическом уровне. Это первое серьезное впечатление о наших границах, желаниях и свободе. Но когда-то общество свело все к тому, чтобы превратить девственную плеву в сакральную ценность, которую нужно хранить и беречь.

Концепция привязана к целомудрию и чистоте, по этой же логике нас лишают невинности, делают грязными и порочными. Именно этому набору условностей я обязана раздирающим чувством вины, что не только не сберегла свою девственность, но и позволила себя очернить недостойному проходимцу. По этой же причине вторая попытка довериться мужчине случилась лишь через два года.

Я надеялась, что теперь все сделаю правильно, но пауза ничего не решила. Мне по-прежнему казалось, что я занимаюсь чем-то постыдным, неприемлемым. Да что там, признаться честно, я чувствовала себя падшей женщиной. Только спустя много лет я поняла почему не могу нормально заниматься сексом, не могу расслабиться, проявлять инициативу, говорить о своих желаниях, доверять партнеру, в конце концов.

По статистике, порядка 70% женщин не способны достичь оргазма исключительно с помощью партнера — без помощи рук, языка, секс-игрушек и других подручных средств. Причин тому хватает, но я точно знаю, что моя проблема кроется в изначально неправильно сложившихся представлениях о сексе, которые мне навязали общественные стереотипы. С последствиями мне приходится бороться до сих пор, уговаривая себя доверять собственному мужчине и не считать себя извращенкой, если мне вдруг захочется попробовать новую позу. А, казалось бы, из-за чего — из-за небольшой складки слизистой ткани — рудиментарного образования, которое участвует в образовании плода. И не должно участвовать в ограничении нашей свободы и сексуальности».