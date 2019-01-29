60 лет женщина получала открытки от тайного поклонника

На протяжении шестидесяти лет Мэрил Дансмор (Meryl Dunsmore) из Канады каждый год получала открытку на День святого Валентина. Первая валентинка пришла в 1928 году, когда Мэрил было всего 16 лет. Всю жизнь, до самой смерти в 1988 году женщина получала открытки, которые каждый год приходили из разных стран. Она так и не узнала, кем же был ее тайный поклонник.

Долгие 60 лет жительница канадского города Скарборо получала на День святого Валентина весточки от своего тайного поклонника. Открытки приходили из разных уголков света: Гонконга, Туниса, Австралии, Гавайев, Гаити. Такое разнообразие мест натолкнуло женщину на мысль, что поклонником, возможно, был один из ее одноклассников, который стал моряком.

Первую валентинку Мэрил получила, когда ей было 16 лет, и это послание было отнюдь не галантным — в нем тайный воздыхатель назвал девушку снобкой. А в следующей открытке, полученной через год, он окрестил ее старой девой. Но время шло, и валентинки становились все более и более романтичными и нежными. Их отправителя совершенно не смущал тот факт, что Мэрил вышла замуж и была счастлива в браке долгие десятилетия.

«Я надеюсь, он будет присылать их и дальше», — сказала Мэрил журналистам в 1972 году.

Мэрил оставалось только догадываться, кто же именно присылал ей эти открытки, которых за много лет набралась целая коробка. Подпись на валентинках варьировалась от вопросительного знака до фраз «Ты сама знаешь кто» или «Да, это снова я».

Мэрил Дансмор скончалась от сердечного приступа в сентябре 1988-го, получив в тот год юбилейную, шестидесятую открытку. Преданный поклонник отправил на похороны букет цветов с карточкой: «Покойся с миром, моя возлюбленная». Женщина так и не узнала его имени.