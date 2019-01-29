К черту романтизм: как не развестись в январе

На начало года по статистике приходится большая часть расставаний. Но прежде чем хлопать дверью и начинать новую жизнь, стоит хорошенько подумать — правда ли оно того стоит или это просто блажь?

Мы ожидаем, что однажды повстречавшаяся на нашем пути большая любовь станет бесконечным источником радости и вдохновения. Но это великий обман: на самом деле мало что заставляет нас страдать так, как любовь. Даже счастливая и взаимная. Даже когда вы решили жить долго и счастливо. На 100 процентов браков в России приходится более 60 процентов разводов, а 30 процентов семейных людей описывают свой брак как «несчастливый». Эта статья посвящена всем, кто прямо сейчас решил развестись — возможно, ваши проблемы, помещенные в общий контекст, перестанут быть такими болезненными. (Оговоримся, речь не идет о случаях, когда партнер вас унижает, бьет, изменяет или каким-то иным образом нарушает психоэмоциональные и физические границы. Любое насилие — ВЕСКИЙ повод для развода).

Причина наших проблем чаще всего кроется в завышенных ожиданиях. Мы отчего-то верим, что уж наша любовь точно будет сиять вечно и совершенно не таким, как у всех остальных, светом. Мы с радостью хватаем с полки розовые очки и мчимся вперед — навстречу неминуемому провалу, воспринимая любовь как порыв, а не как шанс чему-то научиться. Одна из основных ошибок в отношениях — не воспринимать их как «навык», который можно улучшить. Мы получаем образование, повышаем квалификацию, учимся готовить, работаем над своим телом в зале, но при этом не прокачиваем свои отношенческие навыки. Вы знаете, что такое романтический реализм? Очень полезная штука! Это осознание, чего мы на самом деле можем ожидать от отношений, а также принятие того факта, что большую часть жизни мы будем разочаровываться в любви. А чтобы избежать разочарований, нужно всего лишь улучшить свой навык «любви» и «отношений». Это поможет не только принять реальность, которая, как известно кусается, но и стать счастливее. И даже, вероятно, избежать развода. Философ Алан де Бостон написал несколько книг о крахе романтических иллюзий, и вот его основные советы для тех, кто хочет жить в браке «долго и счастливо».

1. Принять, что совершенства не бывает. Нет и не будет. Никогда. Совсем.

Нужно смириться с тем фактом, что принцев нет, а если и есть, то они не идеальны. Что уж говорить о простых смертных! Ни один человек, с которым мы встречаемся в реальной жизни (не в снах и мечтах) не будет совершенен. Что поделать, мы люди, у нас полно недостатков. И самый лучший подарок, который вы можете сделать своему браку — это заранее смириться не только с тем, что у партнера будет куча минусов, но и с тем, что они вас совершенно точно не будут раздражать. Идею о том, что мы можем встретить загадочную «половинку», которая будет великолепна во всем, надо убить. Отношения не бывают идеальными, они бывают лишь «достаточно хорошими».

2. Осознать, что проблема не в партнере, а в любви как явлении

Когда мы сталкиваемся с трудностями в отношениях, нам начинает казаться, что наш партнер — безнадежный идиот. Иначе как объяснить все эти ссоры, склоки и бесконечные препятствия? Совершенно точно, он виноват во всем. Логично! Мы обвиняем во всем любимых людей, а сами пытаемся создать нечто (счастливые отношения), что почти никому в полной мере не удается (вспомните про разводы и несчастливые браки). В итоге вместо мы просто завершаем их и отправляемся на поиски нового партнера, который уж точно будет лучше предыдущего (на самом деле нет!)

3. Перестать лелеять образ идеального партнера и сравнивать всех с этим портретом

Как известно, любовь ослепляет, а еще заставляет предъявлять к партнерами завышенные требования. Мы вешаем светлый образ любви на стену общей квартиры и каждый раз в случае несоответствия реального человека и выдуманного идеала, тычем бедного реального человека мордой в портрет, обвиняя в том, что он не дотягивает до наших стандартов.

4. Перестать предъявлять нереалистичные требования

По идее, наш муж/жена должны быть для нас самыми желанными и любимыми людьми, а значит, мы по отношению к ним стараемся быть бесконечно милы и предупредительны. Гораздо милее и предупредительнее, чем к кому-либо в этом мире. Но в реальности почему-то все иначе: мы в какой-то момент превращаемся во влюбленных монстров и обращаемся с избранниками отвратительно. Чем это объясняется?

Во-первых, ставки слишком высоки: вся наша жизнь и счастье. Планы с друзьями — это тусовка на один вечер, где самым важным решением становится выбор классного ресторана или фильма/спектакля/вина/боулинга. Но наш любимый человек оказывается вовлечен во все аспекты бытия. Мы хотим, чтобы он стал нашим любовником, лучшим другом, доверенным лицом, сиделкой во время болезни, финансовым советником, водителем, наставником и так далее. Мы планируем вместе построить дом, вырастить детей, распоряжаться финансами, заботиться о состарившихся родителях, развивать карьеры, исследовать сексуальность и путешествовать. Описание этой «вакансии» такое длинное и содержит столько требований, что на реальном рынке труда никто и никогда не смог бы им соответствовать. Также любовь позволяет нам быть собой — сомнительная радость для партнера. Надо как-то смириться с этой мыслью: мы без масок и притворства — не подарок судьбы. Просто нам об этом никто не говорил: родители слишком сильно любят, друзьям это не нужно, а бывшие просто хотели как можно быстрее и безболезненнее закончить отношения. Так что очень полезно было бы осознать: в любви мы — монстры с огромным списком требований и ожиданий. Упс!

5. Быть готовыми любить, а не только быть любимыми

Первое, что мы узнаем о любви в этом мире, — это любовь родителей. Для ребенка совершенно естественно, что родитель его кормит, развлекает, одевает и при этом остается веселым и дружелюбным. Мы не видим, как родители скрывают слезы усталости или засыпают в одежде не в силах пошевелиться, после того как целый день играли, выгуливали и кормили. Поэтому мы всегда будем искать того, кто будет заботиться о нас и любить. Это желание быть любимым неплохо было бы заменить на желание любить. 6. Осознать, что отношениям нужно администрирование Романтики всегда воспринимают отношения как эмоции. Но жизнь обычной пары на самом деле напоминает организацию небольшого бизнеса. Надо составлять списки дел, что-то убирать, чинить, готовить еду, выбрасывать мусор, нанимать и увольнять (домработниц, нянь, сантехников), согласовывать бюджет и следить за его выполнением. Не остается места романтическому флеру и вулкану эмоций, ни один из этих пунктов нельзя определить как «романтический» в том значении, к которому мы привыкли. Вся эта условная бытовуха чаще всего вызывает только раздражение. Но надо принять факт, что из этой бытовухи по большей части и состоит наша жизнь, а то, что мы справляемся с ней не в одиночку, а вместе с кем-то — и есть настоящая романтика.

7. Принять, что любовь — не равно секс

Конечно, мы ожидаем, что у нас будет умопомрачительный секс всю жизнь. Ну или надеемся на это. Втайне мечтаем. Но нет, не будет. Через несколько месяцев или пару лет в лучшем случае страсти утихнут. В этом нет ничьей вины — ни вашей, ни партнера, и это не в коем случае не является сигналом к бегству! Просто долгосрочные отношения строятся не на сексе, на первый план выходят общение, то самое администрирование, дети, в конце концов. Секс пострадает. Это надо принять. 8. И, наконец, надо честно признаться, что у нас с партнером нет никакой идеальной совместимости «Правильный» человек, по логике романтического мира, должен разделять наши интересы, вкусы и отношение к жизни. В принципе, это может быть правдой, но только в краткосрочной перспективе. Но в перспективе долгосрочной общая любовь к раннему Годару становится не такой уж принципиальной. Различия ваших вкусов все равно вылезут наружу. И на самом деле надо искать того, кто мог бы воспринимать эти различия разумно и спокойно. Именно мудрое отношение к расхождениям во взглядах является маркером правильного партнера. Сочетаемость — это достижение любви, а вовсе не обязательное условие для ее возникновения, как мы привыкли думать. Во время кризисов мы часто жалуемся на то, что отношения — слишком сложная штука, что любовь жестока. Мы спорим из-за бытовых мелочей или не получаем достаточной поддержки от партнера. Трудности не только огорчают, они заставляют думать, что что-то пошло не так, что отношения — ошибка, ведь в любви все должны быть легко и просто. К черту романтизм! Он заставляет нас верить в то, что любовь — это чувство, а не навык. На самом же деле все наоборот. Мы должны учиться любить так же, как учимся всем вещам, которые нам кажутся важными.