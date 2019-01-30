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Японка каждый день знакомится с женихом заново 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Daily Mail / YouTube
После ДТП девушка из Японии многократно теряла память и забывала своего жениха, однако тот снова знакомился с ней. Об этом пишет сайт Oddity Central.
Девять месяцев назад 24-летняя Маруяма ехала на велосипеде и попала под машину. Очнувшись после комы, девушка не узнавала родных и знакомых, в том числе своего молодого человека Ли Хуаюя, с которым встречалась два с половиной года.
Ли надеялся, что со временем к Маруяме вернется память, однако через два месяца после аварии она начала забывать даже то, что произошло после пробуждения от комы. Затем потеря памяти стала ежедневной. Когда девушка просыпалась по утрам, она не помнила ни того, что с ней произошло накануне, ни людей, которые ее окружают.
Запланированную свадьбу пришлось отменить, но Ли не сдавался. Он каждый день рассказывал Маруяме о себе и показывал ей доказательства их знакомства. Кроме того, по рекомендации врача девушка вела дневник, каждый день перечитывала его и восстанавливала потерянные воспоминания.
Однажды Маруяма посоветовала Ли расстаться с ней, поскольку из таких отношений ничего не выйдет. В другой раз она предложила ему жениться на ней. «Из-за амнезии у меня есть шанс влюбляться в него снова и снова, — рассказала она в интервью японскому телевидению. — Сколько бы раз я ни теряла память, уверена, что всегда полюблю его опять».
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