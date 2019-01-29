Как отважиться на первый шаг в отношениях

Все отлично помнят личную трагедию Татьяны Лариной из одного из самых известных романов Александра Пушкина « Евгений Онегин ». Ларина отправила письмо герою своих грез и — о Боже! — он не ответил взаимностью. Это глубоко ранило ее, и читательницы сделали неправильный вывод: женская инициатива в отношениях наказуема. За окном уже давно не XIX век, и времена кисейных барышень остались в далеком прошлом. Так почему многие до сих пор так боятся делать первый шаг?

С давних времен всегда считалось, что добиваться даму сердца обязан мужчина, не так ли? Эту мысль тщательно вталкивают в головы своим дочкам и внучкам заботливые мамы и бабушки. И они, конечно же, преследуют благие цели. В идеале мужчина «должен» воспылать чувствами, после чего бросить весь мир к ногам избранницы, осыпать ее лепестками роз и удовлетворять все прихоти ради заветного согласия на брак. Но посмотрим на ситуацию реально, много вы знаете таких примеров? Женщины все чаще вынуждены сами добиваться мужского внимания, так как, будем говорить откровенно, предложение на рынке невест в разы превышает спрос. Специалист по отношениям Мария Арзамасова решила поднять вопрос о женской инициативе на страницах своего популярного блога. Она рассказала, что знакомая уже полгода сохнет по молодому человеку, который затронул тонкие струны ее души. Но все, что она себе позволяет, так это смущенно здороваться при встрече на работе и иногда ставить «лайки» его записям в социальных сетях. Парень вообще не знает, что нравится этой девушке, которая в свою очередь уже успела придумать имена их будущим детям.

Блогер предложила приятельнице позвать юношу на чай или кофе, но та категорически отказалась, заявив, что инициатива должна исходить только от мужчины. Арзамасова уверена, что логику в этом утверждении искать бессмысленно. Вместе с тем она прекрасно понимает, что многие обязанности в обществе принято делить на мужские и женские, и обращает внимание на несправедливость подобных суждений.

«Мужчины, абсолютно как и женщины, бывают бойкими, а бывают скромными. Постоянное требование общества проявлять инициативу очень давит психологически. Потому что всегда самому делать первые шаги очень энергозатратно. Плюс когда женщина ждет, что инициативу будет проявлять только мужчина, она снимает с себя ответственность. Типа не хочу ни о чем думать, пусть он думает. Но он может никогда в жизни не подумать о том, чего бы хотелось именно вам».

Действительно, всегда найдутся сторонники той или иной теории, которая, как известно, без практики мертва. Одни будут с пеной у рта доказывать неправильность, даже невозможность женской инициативы, другие — приводить счастливые примеры из собственной жизни. Мария же считает, что идеал — в балансе и совершенно нормально, когда в паре инициативу проявляет то один, то другой человек. Ну и правда, мир ведь не рухнет, если подойти к мужчине и пригласить ни к чему не обязывающему общению?

«Но почему ты не подходишь? Потому что страшно. Ты боишься отказа. Вот он скажет: «Извини, я занят». И тогда что? Обидно? Несправедливо? Тебя никто не любит? Мужчины испытывают точно такие же чувства, приглашая тебя на чай. В жизни у нас будет очень много отказов — нам будут отказывать в работе, в свиданиях, в деньгах, в любви. И это нормально. Это не говорит о том, что вы плохие или кто-то лучше вас. Это просто жизнь. В ней бывают победы и поражения и, если вы научитесь адекватно принимать неудачи, это сделает вас сильнее. Ну, подумаешь, не пошел на свидание. В мире еще столько мужчин, так зачем тратить время и энергию на того, кто точно не твой?»

Так нужно ли ждать «у моря погоды» или следует идти навстречу мечте? Ведь не зря же говорят, что под лежачий камень вода не течет, что лучше что-то сделать и пожалеть, а не жалеть о том, чего не сделал? Если пустить ситуацию на самотек, это наверняка не приведет к желаемому результату. Нет ничего плохого в том, чтобы дать понять понравившемуся человеку, что он вас заинтересовал.

Сделать первый шаг следует уже хотя бы потому, чтобы попробовать свои силы. Может случиться так, что ваша попытка «построить любовь» не увенчается успехом, но это вовсе не должно становиться поводом для особого расстройства. Справедливости ради нужно заметить, что гораздо лучше на женскую инициативу реагируют легкие в общении юноши и мужчины, которые свободны от предрассудков. В наше время девушки и женщины сами проделывают путь навстречу судьбе, и кто знает, возможно, именно таким образом вы сможете обрести счастье и гармонию в личной жизни?