Как не остаться старой девой

Чем старше становится женщина, тем громче "тикают" ее часики, а родные и близкие все чаще терзают вопросами, как дела на "личном фронте" и "когда уже замуж". Что делать девушке, которая хочет влюбиться, но не может? Своими мнениями и советами делятся мужчины и женщины.

Велика вероятность, что это генетика, вы похожи на асексуалку. Люди, у которых выключен половой инстинкт. Если это гены, то стоит просто забить.

Заставить влюбиться нельзя. Автора гложет стереотип — мне 27, я не в браке и нет детей, любой ценой в брак и ребенка. Может, стоит искать человека, с которым просто будет комфортно?

В офисе полно молодух. Уже не раз выяснялось у страждущих обзавестись семьей, отношениями постоянными, что им от отношений нужны деньги, для того чтобы оттянуться и желательно на курорте. Работа мешает отношениям, некогда отвлекаться на семью, это большой напряг. Итог: некоторые приезжают с "курорта" и говорят, что неудачно, в смысле и там никого не нашлось. А некоторые приезжают с удачей, но возникшими проблемами со здоровьем. Но это ладно, люди хоть цель имели, большинство же девок сами не знают, чего хотят, никаких целей они не имеют. Просто курицы. Они ничего не умеют делать. Обычно только мозги любят выносить. Конечно, такое чудо никому не нужно.

Покопайтесь в вашей родословной. А то, может, вы из благородных, а встречаетесь с сантехниками, водителями. Ну и интересы должны совпадать. Любовь-то, когда к физиологическому чувству добавляется совпадение внутренних качеств избранника. Вы правильно делаете, что выбираете, а не как некоторые из знакомых женятся, чтобы завести ребенка, а потом мучаются из-за несовпадений целей жизни.

Интересно, сколько ещё поколений девушек и женщин будут нестись наперегонки за " ошейником"?! Современная жизнь такова, что куда важнее любящий и надежный человек рядом. И не суть, со штампом в паспорте или без! Сбегают и забывают независимо от узаконенности отношений. Сколько угодно примеров того, как выскакивают замуж, а спустя месяцы или годы разбегаются. Обременённые проблемами, детьми и отсутствием средств. Без перспектив реальной помощи от бывшего законного супруга, предоставленные самим себе.

Автор, у меня для вас печальные новости. Способность влюбляться дается далеко не всем. По моим наблюдениям, "везёт" примерно каждому третьему. Вам не повезло. Поэтому учитесь "отношаться" так, как это делают ваши товарищи по несчастью. А как они это делают — не знаю. Возможно, нажраться, переспать, гормон радости от этого секса сделает все остальное. Сама утратила эту способность 5 лет назад (любимый человек разбил сердце), с тех пор живу, как вы, то есть никак.

Я считаю, заставлять себя нельзя, даже если боишься последствий (одиночество, старая дева и др.). Сломаешь себя ради отношений — сломаешь для всей остальной жизни и впадешь в депрессию! Покатятся в бездну работа, общение с друзьями и т. п. Можно только по желанию вступать в отношения. Я согласна также с тем, что замуж никогда не поздно, лучше развивать себя и делать карьеру. Мужчины сами пусть решают вопрос с тем, как зацепить женщину. Это их зона ответственности.