Что женщина на самом деле может дать мужчине

Домашний очаг со щами-борщами и ровный ряд глаженых рубашек — это ответ уровня детского сада про необходимость мамы в доме. Тем временем кардиологи с радостью публикуют статистику о мужчинах — нужных и залюбленных — и о заядлых горделивых холостяках, которые необходимость женщины в квартире сравнивают с услугами домработницы, которые они и так «сами себе купят» и обеспечат меньше проблем на свое седалищное место.

Конечно, в любых правилах существуют исключения, но все-таки счастливые семьянины с женами-союзницами живут на пяток, а то и на десяток лет дольше. А вот одиночки в большей степени предрасположены к различного рода сердечно-сосудистым заболеваниям. Селяви. Но и это далеко не единственный плюс женщины рядом с мужчиной или наоборот.

Мотивация мужчины

Одной из главных задач жен всех времен считалась мотивация своего мужчины. Еще в Древней Греции женщины заряжали своих мужчин на успех в бою, по-женски «колдовали» над аурой супруга, чтобы вернулся домой целым и невредимым. Сейчас, конечно, такой серьезной отдачи от женщины и не требуется, но и бои, ура, героям нашего времени не светят. Зато мужская потребность в мотивации никуда не исчезла.

Любая энергия представляет собой круг и не может существовать линейно. И хотя звучит это утверждение по-дурацки мистически, но на самом деле мысль проста до безобразия. Любой человек, затративший свою энергию на осуществление каких-либо задач, остается пустым и обессиленным. Будь то молодая мама, пытающаяся уложить капризного грудничка, ребенок, сидящий безвылазно за грызением гранита науки, или же мужчина, пытающийся достичь на работе поставленной цели, — абсолютно все затрачивают свою энергию. Значит, потом они должны будут ее восполнить. Ребенок побежит гонять мяч, мама свалится спать в тихий час вместе с крохой, а муж восполняет свои силы за счет жены, желая увидеть в ее глазах гордость за него и почувствовать дома ласку и заботу. Естественно, если с женой этому товарищу действительно повезло.

Елена Премудрая или Жаба Подколодная?

Умная жена встречает мужа пусть и не пирогами самолепными, но вкусным ужином обязательно. Причем неважно, был ли этот ужин заказан и доставлен курьером прямиком от толкового шеф-повара или же она самостоятельно напичкала нутро утки яблоками. Куда важнее фактор заботы в этом процессе: приходишь домой уставшим и голодным волком, а тебя очень даже ждали — ты нужен. Быть кому-то нужным — это в принципе осознание, которое благотворно влияет на качество жизни, продуктивность и взаимную отдачу! И самое смешное, даже если котлеты немного пережарены, но поданы с такой всеобъемлющей любовью, то на вкус они во сто крат лучше будут, чем те, которые, как в советской присказке, «жрать подано, господа».

Но ведь есть же жены, которые ежедневно измучены до безобразия осознанием «А я что, не работала?», а после в детский сад за ребятенком, который и сам канючит, упирается, в магазине устраивает истерики в стилизации «Ну, купи!». И на том вечер приключений не кончается: она тащится уже и с дитем и двумя пакетами еды, чтобы в этой негативной энергетике встать еще к плите, потому как ужин — это исключительно женская бытовуха. Вкусный получится ужин? Сомневаюсь! Тут, скорее всего, уже с порога муж получит, даже если не виноват. А проблема кроется в неправильном распределении энергии в доме. Жене нужно научиться, в первую очередь, не взваливать на себя миллион обязанностей, не тащить тяжеленные торбы еды при живом-то муже и, главное, научиться просить! А мужу бы тоже не мешало видеть хоть иногда дела домашние, а не ждать, пока указкой в проблемную область ткнут.

Что посеешь, то и пожнешь

Уметь делегировать бытовые задачи и генерировать правильную энергию — это, конечно, задача женщины, как ни крути. Чем больше женщина упирается в усталости и клокочет на ноте «А мне кто даст, а меня кто пожалеет?», тем яростнее она будет эту злую энергетику недовольства перенаправлять на мужа. А тот, в свою очередь, постоянно получая по шапке, лишнего шага не сделает, да и вовсе останется в статике — горы сворачивать не станет, потому как никто результата все равно не оценит. А вот та самая Елена Премудрая как раз и сможет через ласку, искреннюю гордость за мужа (что уж греха таить, ведро комплиментов силе и отваге своего милого!) подобрать к нему правильный ключик. И тогда муж и на работе окрыленный пребывать будет, и станет добиваться жизненных высот, ведь есть ради кого, и дома поможет, пока жена лишний часок отдохнет.

Ну а если жена и лаской сыплет, и залюбливает своего героя, а подвигов все нет и нет, то тут не тактика обмена энергий не работает, а герой этот не герой вовсе, а потребитель да тунеядец, в которого женщина по какой-то странной причине влипла. Увы.