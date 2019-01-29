8 правил секса без обязательств

Отличный секс без взаимных упреков и ограничений — мечта для тех, кто устал от отношений или находится в поиске. Сохранить такую связь и не позволить себе влюбиться сложно, но допустим, ты решила попробовать. Heroine составил важные правила для секса без обязательств. Соблюдай их и помни: впуская кого-то в свою постель, ты ходишь по очень тонкому, но, безусловно, приятному, льду.

1. Уважать тот факт, что вы не хотите отношений

Этот момент стоит проговорить до того, как вы вступите в близость. Секс может быть сколько угодно спонтанным, но ты постарайся успеть крикнуть: «это для меня ничего не значит» — и услышать от него: «для меня тоже». Важно, чтобы вы оба четко понимали намерения друг друга, были честны и открыты, тогда вы вряд ли обманетесь в своих ожиданиях.

2. Держать в тайне свою связь

Даже если вы оба свободные взрослые люди, посвящать в свою интимную жизнь окружающих — не лучшая идея. Не хотите, чтобы вас воспринимали как пару, — не давайте на это повода. Это поможет избежать лишней эмоциональной привязанности и неловких объяснений. То, что происходит, касается только вас двоих.

3. Никаких свиданий

Чтобы сохранить отношения свободными, старайтесь как можно меньше их романтизировать. Совместный досуг, свидания, долгие беседы размывают границы и провоцируют ваши эмоции. Чем тщательней вы будете избегать атрибутов обычных любовных отношений, тем дольше вам удастся оставаться просто друзьями с привилегиями.

4. Не знакомить друг друга с друзьями

Это все опять ради вашей защиты от ненужных эмоций. Одно дело — обсуждать с подругами, с кем ты провела ночь, другое — привести этого человека в вашу компанию. Не стоит делать кого-то частью своего мира, если не хочешь привязаться к нему. В случае, когда у вас уже есть общие друзья, возвращайтесь к правилу номер 2: не посвящайте их в ваши отношения. Вам — меньше переживаний, им — меньше поводов для сплетен.

Хочу друга: чем заканчивается дружба с привилегиями

Интимные отношения с другом — одна из самых притягательных вещей на свете. С кем еще можно обсудить твоих бывших, да еще и отлично потрахаться?

5. Быть честными, если чувства изменились

Когда задание по сохранению секса без обязательств провалено, это нужно обсудить. Заранее договоритесь, что если у кого-то из вас возникнут чувства, он признается в этом. Часто партнеры стараются скрыть симпатию в подобных отношениях, чтобы не потерять их. Ты можешь сделать попытку перейти от дружбы к чему-то большему. Но, раз человек четко дает понять, что не хочет отношений, для вас обоих будет лучше прекратить эту связь.

6. Интимное здоровье и безопасность в приоритете

Секс без обязательств — почему нет; секс без презерватива — ни в коем случае. Уделяйте особое внимание безопасности. Не стесняйся требовать, чтобы парень предохранялся, или интересоваться, давно ли он был у венеролога. Вы можете не любить друг друга, но не подвергайте риску.

7. Секс остается главной целью

Разумеется, сложно полностью избежать общения с человеком, когда спишь с ним. Вы можете созваниваться, переписываться в соцсетях, но хорошо, если ваши разговоры тоже будут в большей степени ориентированы на секс. Парень рассказывает, как ему безумно хорошо было с тобой в прошлую встречу — это ок; жалуется, как его достал начальник, и ищет сочувствия — я что похожа на твою мамочку?

8. Быть честными о других своих сексуальных связях

Пусть вы не испытываете чувств друг к другу и не обязаны хранить верность, но будьте честны о своих сексуальных связях. Имена и прочие подробности ни к чему, но если он спит с кем-то еще, тебе лучше об этом знать. Если кто-то из вас нашел серьезные отношения — этим тоже стоит поделиться. Одно дело — договориться о сексе без обязательств, другое — участвовать в измене.

Как ты относишься к сексу без обязательств и можно ли сохранить такие отношения?