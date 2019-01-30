В Японии впервые признали гей-пары

В японском городе Тиба впервые в стране официально признали однополые союзы. Об этом сообщает газета Mainichi.

29 января в населенном пункте прошла церемония выдачи специальных сертификатов, подтверждающих отношения между не заключавшими брак официально людьми и нетрадиционными парами. В мероприятии приняли участие шесть пар. Мэр Тибы Тосихито Кумагаи пожелал им счастья.

В администрации отмечают, что введенная в городе система является первой в Японии. Она не предоставляет получателем сертификата особых статусов, однако позволяет пользоваться различными услугами и преимуществами, доступными для обычных семей. В частности, они теперь смогут подать заявку на получение госжилья для пар. 56-летний Рюта Янасэ, участвовавший в церемонии, также выразил надежду, что сертификат поможет с посещением возлюбленных в случае их попадания в больницу.

Для того, чтобы получить документ, заявители должны соответствовать ряду требований. В частности, им должно быть не меньше 20 лет, они не должны состоять в браке, а также уже живут или планируют жить в Тибе, расположенной примерно в 40 км к востоку от центра Токио.

Отмечается, что внедрение системы в Тибе произошло после принятия похожих решений в других городах. Так, признавать однополые союзы намереваются в токийских районах Сибуя и Сэтагая, а также в Саппоро, Фукуоке и Осаке.

Однополые браки в Японии официально не разрешаются. Mainichi подчеркивает, что из-за этого гей-пары сталкиваются с дискриминацией. В частности, люди не могут унаследовать имущество партнера в случае его смерти без завещания, а также не могут получать налоговые льготы как граждане с традиционными семьями.