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Парень увидел возлюбленную в порно и остолбенел 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Китая во время просмотра порноролика вместе с другом обнаружил среди актрис свою девушку. Об этом сообщает газета The Nation.
По словам Сяо Чуан (Xiao Chuan), его девушка Сяо Нан (Xiao Nan) устроилась на подработку в местном японском пабе, чтобы помогать родителям с оплатой учебы. Однако плохие условия труда вынудили студентку сменить работу.
Тогда молодая Нан устроилась на неполный рабочий день моделью для съемок глянцевых журналов. Когда Чуан увидел ее в порно, у него «потемнело в глазах». «Мой друг нес бред о том, как она хорошо выглядела, но я больше не мог этого терпеть», — объяснил парень.
По данным The Nation, позднее пара пересеклась в Токио, и Нан призналась парню, что съемка в порно была ее единственной возможностью заработать достаточно денег на образование.
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Любовь
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