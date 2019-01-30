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48-летняя женщина-«Барби» нашла себе Кена 

Рамблер 5 часов назад
Британка Рейчел Эванс носит титул старейшей Барби Великобритании. С 30 лет она делает пластические операции, пытаясь стать похожей на популярную куклу. Сейчас Рейчел 48 лет, она потратила уже около 30 000 долларов, превращая себя в Барби. Детей у красавицы нет, но недавно с ней рядом появился мужчина, которого она считает своим Кеном. Прежние отношения Эванс распадались именно из-за её стремления соответствовать кукольному идеалу, но нынешний кавалер поддерживает её. 52-летний Тим Шарп, личный тренер, по словам Рейчел, не только обладает идеальным телом, как у Кена, но и отлично понимает любимую.
Любовь , Видео , Красота , Психология
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