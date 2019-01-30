«5 причин, почему я ищу любовницу своему мужу»

Вот уже второй месяц я в активном поиске. Ищу молодую, симпатичную, контактную девушку на роль любовницы… для собственного мужа. Только не спешите с выводами, я вовсе не сумасшедшая, более того, у меня прекрасная семья, которую я совсем не желаю разрушать! Но за время семейной жизни я пришла к выводу, который перерос в глубокое убеждение: любовница моему супругу просто необходима.

Начну с того, что за долгие годы совместной жизни он страшно разленился. Наши отношения превращаются в рутину. Я и до этого не могла похвастаться, что имею в постели неистощимого мачо, но по крайней мере он старался. Вот я и думаю: случись у него роман на стороне, это могло бы вернуть ему прежний энтузиазм, причем не только к любовнице (ведь для молодой и красивой стараться придется по-любому!), но заодно и ко мне. Опять же ежевечернее пивко и диван с телеком сделали из моего прежнего красавца дядечку с пузиком, которого пинками не выгонишь ни в спортзал, ни в бассейн. Он даже пакет с мусором на даче не выносит до ближайшей помойки (до которой всего-то 500 метров!), а отвозит на машине. А если у него появится любовница, ему волей-неволей придется подтянуться и похорошеть. А пользоваться этим буду я! Далее: мужа уже пять лет не повышали по службе. И его зарплата перестала казаться мне достаточной. Мотивировать его как-то взбодриться и начать пробиваться вверх по карьерной лестнице мне не удается. А наличие любовницы — это стимул для мужчины все время быть в тонусе, стремиться к успеху. Теперь о моем досуге. Наши с мужем вечера стали похожи друг на друга, как пончики из автомата. А я ведь тоже человек, хочу и сходить куда-то, и при случае погудеть с девчонками!

Если у мужа будет любовница, у меня появится свободное время, которым я смогу распоряжаться по собственному усмотрению. Опять же муж у меня не последняя скотина. Встречаясь с молодой подругой, он будет постоянно испытывать чувство вины, что побудит его делать мне подарки, ездить к маме без лишних истерик и т.д. Я уверена: любовница делает мужчину добрым, кротким и покладистым!Согласна, мой план выглядит коварно и эгоистично. Но если, для того чтобы я наконец стала ходить зимой в шубе вместо курточки, нужна молодая сисястая «соперница» — что ж, я не против! К тому же при наличии любовницы он наверняка станет заботливее относиться не только ко мне, но и к детям. Вообще любовница очень полезна тем, что неизбежно вызывает в мужчине чувство вины. Осталось только найти подходящую кандидатуру. Вы спросите, почему я занимаюсь поисками, а не он сам? Отвечу: ему просто лень. А так он не против, я же чувствую!Спасибо всем, кто прочитал мое письмо, и пожелайте мне удачи!

Кристина С., Новосибирск