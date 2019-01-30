Чем нельзя жертвовать ради отношений

Любые отношения — это ежедневная работа. И хотя в отношениях неизбежны компромиссы и жертвы, есть несколько вещей, пожертвовав которыми ради любви, вы рискуете потерять себя.

1. Семья и друзья

Часто наши возлюбленные не могут найти общий язык с членами нашей семьи или друзьями. Совершенно необязательно, чтобы ваш партнер обожал вашу маму или относился к вашим друзьям, как к своим — это было бы замечательно, но не всегда возможно, даже если вы создали свою собственную семью, и теперь им «положено» быть дружной родней. И все-таки это не значит, что вы должны ограничить или прекратить общение с дорогим вам человеком просто потому, что с вашим избранником они не сошлись характером. Нездоровые, близкие, сложные, холодные, теплые — те отношения, которые есть у вас с родными людьми — только ваши. Если вы прекращаете их, это должен быть только ваш выбор, основанный на ваших чувствах, а не выбор между семьей и любовью. То же самое и с друзьями. Если же ваш партнер настаивает на подобном или даже ставит вопрос ребром — «выбирай: я или они» — вам стоит выбрать немного самоуважения.

Любимый человек может помочь вам пережить сложные отношения с родителями, ссоры с друзьями, попытаться вытащить вас из токсичных отношений с кем-либо из ваших близких, дать совет или поддержать, но никогда не принимать решение за вас или манипулировать вами, потому что эти люди ему неприятны, неинтересны или чужие. В свою очередь, всегда стоит предпринять максимальные усилия, чтобы адаптироваться к семье и кругу общения друг друга. Но если это не удается, можно найти приемлемый выход и поддерживать хотя бы нейтральные отношения с родственниками любимых. Хотя бы на уровне «здравствуйте, спасибо, пожалуйста». В первую очередь, из уважения к выбору самого партнера. Тем более, что семьи мы не выбираем.

2. Вера

Никто и никогда не может посягнуть на вашу свободу вероисповедания, особенно человек, с которым вы связали свою жизнь. Все базовые убеждения, вокруг которых выстраивается ваша жизнь, философия и основные ценности — это то, что делает вас вами, что бы вы ни выбрали. В конце-концов, если вы религиозны или верите даже в драконов, вряд ли это не было понятно в самом начале отношений. Вы можете меняться во взглядах и вере в течение жизни, это совершенно нормальный процесс, но вы никогда не должны менять свои убеждения ради кого-то. Возникают определенные сложности, когда оба партнера исповедуют разные религии и относятся к этому очень серьёзно, и в этом случае выхода всего два — компромисс или расставание. Если вы чувствуете, что ваша вера для вас действительно важна, но противоречит вере партнера, вам стоит разойтись — да и как вы собираетесь строить долгую счастливую жизнь с человеком, с которым расходитесь в мировоззрении?

3. Мечты

У каждого из нас есть интересы и увлечения, которые делают нас теми, кто мы есть. Наши мечты являются мотивацией для осуществления своих стремлений. Жизнь без целей и интересов практически теряет смысл и постепенно превращается в пустое существование лишь с грудой обязательств и задач. Очень важно, чтобы партнер ценил и поддерживал вас во всех начинаниях и разделял ваши увлечения, но если это не так, это не трагедия. Однако у него нет никакого морального права становиться препятствием на вашем пути, обесценивать ваши мечты и заставлять отказываться от того, что вам важно и интересно. Никогда не жертвуйте своими надеждами и стремлениями для кого-либо. Вы можете выбрать новую общую цель и идти к ней вместе, но не подстраиваться под амбиции одного, отказавшись от того, что вам действительно важно.

4. Талант и призвание

Иметь настоящий талант или найти свое призвание в жизни — возможно, одно из самых важных богатств, которые могут быть у человека. Это делает нас счастливыми и уверенными в себе, играет огромную психологическую роль и является одним из ключевых моментов в становлении нашей личности. Нет почти никаких рациональных причин, которые могут заставить любящего человека вынудить партнера отказаться от того, в чем он одарен и нашел себя. В противном случае, речь идет об эгоизме, а никак не о любви, и ради этих отношений не стоит жертвовать даже привычками.

5. Личность и вкусы

У всех есть вкусы — в музыке, в еде или одежде; личное пространство, оберегаемое каждым по-своему, неповторимая индивидуальность и понимание того, кем мы являемся или хотим быть. Нашего партнера могут не смешить наши любимые комедии. Мы можем не разделять мнения друг друга во всем и безоговорочно и любить принципиально разные вещи. Но если два человека сходятся, они принимают то, кем является их партнер — со всеми расхождениями в предпочтениях. Не изменяйте свои вкусы, чтобы казаться более желанным для партнера, не отказывайтесь от любимых вещей, которые ваш партнер не любит. Нас любят за то, кто мы есть — за любовь к несмешным анекдотам, иррациональное отвращение к фасоли, ловкие и не очень танцы под какую угодно музыку — иначе что этот человек делает рядом с вами?

6. Тело и внешний вид

“Ваше тело — ваше дело. ” Если вы здоровы, хорошо себя чувствуете и не испытываете никаких проблем — оно в порядке, и вы вольны делать с ним все, что угодно: одеваться так, как хочется, меняться так, как хочется, прокалывать все, что прокалывается и отращивать все, что отрастает. И тело тоже не является тем, что вы должны подстраивать под вкусы и предпочтения своего партнера. Не должны. Не надо. Ваш внешний вид является частью вашей личности, и только вы можете решать, как его менять или совершенствовать. Если вашему партнеру не нравится ваше тело, он просто этого не заслуживает.

7. Внутренняя свобода и личное пространство

У всех нас разные личные границы. Кто-то подпускает любимых максимально близко, кому-то необходима какая-то дистанция даже в серьёзных отношениях. Нам нужно разное количество времени наедине с самим собой, мы испытываем разные потребности в личном пространстве. Мы все имеем право на внутреннюю свободу и столько кислорода, сколько потребуется. Жертвуя этим ради кого-то, человек может просто погибнуть в клетке из обстоятельств и нужд партнера.

Очень многие люди считают беззаветное самопожертвование важнейшим параметром настоящей любви. На самом деле, чем-то жертвовать приходится всегда — когда два совершенно разных человека начинают строить какую-то общую жизнь, прийти к абсолютному согласию во всем просто невозможно, и время от времени кому-то нужно идти на уступки. Но существует тонкая грань между гармоничными отношениями и теми, в которых человек становится жертвой любовной тирании и полностью стирает себя как личность с лица земли в угоду самолюбию и требованиям партнера.

Каждый решает сам, на что он готов пойти ради другого человека. Но любящие вас никогда не попросят отказаться от того, что наполняет вашу жизнь смыслом. Не позволяйте ткать из себя наиболее предпочтительный образ того, кто нужен вашему партнеру. Позвольте ему уйти и найти того, кого не нужно переделывать.