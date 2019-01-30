Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать, если партнер вас не поддерживает 

Heroine.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Дневник паяти"
В идеале отношения должны быть местом силы, которое подкрепляет твою уверенность в себе и дает энергию. Но часто это еще одно поле боя, где партнер в худшем случае тебя всегда критикует, в лучшем — вообще никак не участвует в твоей жизни. Heroine разбирается, как добиться поддержки от партнера и стоит ли это делать.

Спроси себя, справедливо ли требовать от него поддержки во всем

Прежде чем сесть и высказать парню свои претензии, попробуй оценить, насколько они обоснованы. Все зависит от того, что именно ты понимаешь под поддержкой. Хочешь, чтобы он позитивно относился к твоим мечтам; проявлял заботу, когда видит, что у тебя был тяжелый день; чаще принимал твою сторону, а не пытался указать на недостатки — это вполне справедливые ожидания. Вступая в отношения, люди надеются, что партнер будет дополнять их интеллектуально, эмоционально и физически. Верить в тебя, гордиться твоими достижениями, подкреплять твою самооценку, а не разрушать ее. Но хотеть, чтобы тебя поддерживали, и требовать, чтобы с тобой во всем соглашались, — разные вещи. Партнер остается отдельным человеком со своей точкой зрения, и он вправе о ней сообщить. Иногда стоит просто принять тот факт, что у вас разные взгляды на какие-то вещи. Ожидать, что парень будет удовлетворять все твои эмоциональные потребности, — это проявление любовного паразитизма. Кроме того, сложно оставаться честным с человеком, если от тебя ждут исключительно одобрения.

Как поговорить с ним о том, что ты чувствуешь

Правило любого неприятного разговора — будь позитивна. Вполне вероятно, что парень даже не знал, что тебя обижает, и делал это неосознанно. Акцентируй внимание на том, как ты хочешь, чтобы партнер себя вел, а не на ошибках, которые он допускает сейчас. Начнешь с обвинений, он закроется, встанет в оборонительную позицию, и диалога не получится. Старайся говорить не общими фразами, а объяснять на конкретных примерах. Вспомни недавние ситуации, в которых тебе нужно было его участие, и опиши, как ты себя чувствовала в этот момент. Не говори в формулировках «ты должен», лучше расскажи, почему тебе важна его поддержка и мнение. Кроме того, спроси, чувствует ли он, что может положиться на тебя в трудной ситуации. Не исключено, что парень тоже не видит в тебе союзника, поэтому не спешит проявлять понимание. Если это обоюдно, возможно, вашим отношениям не хватает эмоциональной близости и вам стоит поработать над этим.

Что делать, если разговор ничего не изменил

Если у вас получился доброжелательный конструктивный диалог, скорее всего, парень постарается исправить положение. Но, когда этого не происходит, тебе стоит подробней проанализировать ваши отношения. Подумай, насколько тебе важна поддержка и одобрение партнера. Сможешь ли ты провести жизнь с таким человеком. Готова ли компенсировать недостаток эмоций общением с родными и друзьями, и стоит ли это делать — зачем нужны отношения, в которых ты одинока.
Как думаешь, должен ли партнер поддерживать тебя во всем или это его личный выбор?
Heroine.ru: последние новости
8 правил секса без обязательств Как предложить партнеру попробовать секс-игрушки 7 секретов идеальной кожи моделей
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Существует ли женская дружба
Что случилось с женами «битлов»5
Как правильно тратить деньги
Как завязать с самокритикой
«Сказала некрасивой подруге правду о ее внешности»4
Видео
Рамблер/гороскоп на 31 января
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Звезда «Молодежки» признался в измене
Звёзды
Седокова посетовала на мужскую неверность
Звёзды
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Звезды, бросившие учебу ради кино
Звёзды
Сын показал, как жестоко разыгрывает отца
Дети
Известная певица показала фото сзади
Звёзды
Как понять, что сыр некачественный
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение