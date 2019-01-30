Что делать, если партнер вас не поддерживает

В идеале отношения должны быть местом силы, которое подкрепляет твою уверенность в себе и дает энергию. Но часто это еще одно поле боя, где партнер в худшем случае тебя всегда критикует, в лучшем — вообще никак не участвует в твоей жизни. Heroine разбирается, как добиться поддержки от партнера и стоит ли это делать.

Спроси себя, справедливо ли требовать от него поддержки во всем

Прежде чем сесть и высказать парню свои претензии, попробуй оценить, насколько они обоснованы. Все зависит от того, что именно ты понимаешь под поддержкой. Хочешь, чтобы он позитивно относился к твоим мечтам; проявлял заботу, когда видит, что у тебя был тяжелый день; чаще принимал твою сторону, а не пытался указать на недостатки — это вполне справедливые ожидания. Вступая в отношения, люди надеются, что партнер будет дополнять их интеллектуально, эмоционально и физически. Верить в тебя, гордиться твоими достижениями, подкреплять твою самооценку, а не разрушать ее. Но хотеть, чтобы тебя поддерживали, и требовать, чтобы с тобой во всем соглашались, — разные вещи. Партнер остается отдельным человеком со своей точкой зрения, и он вправе о ней сообщить. Иногда стоит просто принять тот факт, что у вас разные взгляды на какие-то вещи. Ожидать, что парень будет удовлетворять все твои эмоциональные потребности, — это проявление любовного паразитизма. Кроме того, сложно оставаться честным с человеком, если от тебя ждут исключительно одобрения.

Как поговорить с ним о том, что ты чувствуешь

Правило любого неприятного разговора — будь позитивна. Вполне вероятно, что парень даже не знал, что тебя обижает, и делал это неосознанно. Акцентируй внимание на том, как ты хочешь, чтобы партнер себя вел, а не на ошибках, которые он допускает сейчас. Начнешь с обвинений, он закроется, встанет в оборонительную позицию, и диалога не получится. Старайся говорить не общими фразами, а объяснять на конкретных примерах. Вспомни недавние ситуации, в которых тебе нужно было его участие, и опиши, как ты себя чувствовала в этот момент. Не говори в формулировках «ты должен», лучше расскажи, почему тебе важна его поддержка и мнение. Кроме того, спроси, чувствует ли он, что может положиться на тебя в трудной ситуации. Не исключено, что парень тоже не видит в тебе союзника, поэтому не спешит проявлять понимание. Если это обоюдно, возможно, вашим отношениям не хватает эмоциональной близости и вам стоит поработать над этим.

Что делать, если разговор ничего не изменил

Если у вас получился доброжелательный конструктивный диалог, скорее всего, парень постарается исправить положение. Но, когда этого не происходит, тебе стоит подробней проанализировать ваши отношения. Подумай, насколько тебе важна поддержка и одобрение партнера. Сможешь ли ты провести жизнь с таким человеком. Готова ли компенсировать недостаток эмоций общением с родными и друзьями, и стоит ли это делать — зачем нужны отношения, в которых ты одинока.

Как думаешь, должен ли партнер поддерживать тебя во всем или это его личный выбор?