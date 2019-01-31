Какие ошибки совершают женщины в гражданском браке

Очень важно: это статья не для тех сильных и решительных женщин, которые привыкли и намерены впредь решать все свои проблемы самостоятельно. И не для тех, кто сомневается в этичности браков по расчету. Не для феминисток. И даже не для тургеневских девушек, верящих, что любовь — это рок, а браки совершаются на небесах.

Это статья для обычных девушек, которым просто хочется замуж. На самом деле в этом желании нет ничего предосудительно. И ничего сложного. Четкая пошаговая инструкция и разбор типичных ошибок на каждом этапе — в материале Passion.ru и Аллы Деларье.

Знакомство

Если вы не собираетесь замуж, а просто хотите приобрести опыт в отношениях или прожить с удовольствием определенный (или неопределенный) отрезок своей жизни, то можете знакомиться и встречаться с тем, кто вам нравится. Но помните, что многие молодые люди не намерены жениться вообще ни на ком и никогда (или, по крайней мере, в ближайшие 10 лет).

Яркая спортивная машина. Этот парень намерен еще долго производить вау-эффект на всех девушек мира, а не только на вас.

Хипстерский стиль. Свобода — их культ. В том числе — свобода от семейных обязательств. К тому же и девушку он, скорее всего, будет выбирать «по стилю», а не «для жизни».

Мужчина предпочитает экстремальные или одиночные виды спорта (например, серфинг или сноуборд). Он увлечен собой, а семья — это команда. Если вы планируете брак в ближайшей перспективе, то есть мужчины, которых лучше избегать. Обратите внимание вот на какие отрицательные маркеры:

От знакомства до первого свидания

Самой не звонить, не писать в мессенджеры, не комментировать его статусы в соцсетях и вообще не проявляться. Если мужчина не позвонил в течение 4 дней, то о нем надо забыть. Вы ему не интересны.

Если мужчина позвонил и назначил свидание на завтра, откажитесь в вежливой форме: «У меня уже есть планы (даже если их нет), но я с удовольствием увижусь с тобой на следующих выходных».

Пусть знает, что у вас своя интересная и активная жизнь, вы не сидите в одиночестве, но и не отвергаете его. Если вы действительно ему интересны, то в следующий раз он пригласит вас заблаговременно.

Первое свидание

Кто платит на первом свидании? Даже не задавайте себе этот вопрос! Платит всегда мужчина (если, конечно, вы планируете с ним жить, а не просто поужинать). Если мужчина сам предлагает оплатить счет пополам, то это хорошая почва для размышления. Зачем вам муж, не способный оплатить порцию салата? Если он на первых шагах отношений не готов ничего для вас делать, то в перспективе вам предстоит взвалить на себя весь груз бытовых и, возможно, финансовых проблем семьи.

Даже не заглядывайте в счет — ни на первом свидании, ни на третьем, ни на десятую годовщину законного брака: мужчина решает финансовые вопросы сам. Со счетом за еду он точно справится!

Соглашаться ли на секс после первого свидания? Нет! Отношения могут продолжиться, если был секс на первом свидании, но шанс, что они приведут к браку — один на миллион. Есть пары, которые живут гражданским браком… И вряд ли он станет официальным: мужчина не женится на женщине, к расположению которой он не приложил никаких усилий. Бывают исключения, но их так мало, что рисковать не стоит.

Между первым и вторым

Дальше — сложнее. Мужчины в наше время боятся обвинений в харассменте и домогательствах, поэтому не решаются настаивать на продолжении романа, не получив от женщины внятного одобрения. Не переусердствуйте: можете обозначить, что были бы не против новой встречи, но звонит, приглашает, назначает место всегда мужчина.

Женщины с активной жизненной позицией «Я решаю» и «Я действую», конечно, могут быстро выйти замуж: решат, велят мужчине, зарегистрируют брак. И все дальнейшие решения тоже будут всю жизнь принимать сами за двоих… Вас это устроит?

Первый секс

После первого свидания секса нельзя. А после второго? Пожалуй, тоже. Второе свидание — хороший повод просчитать, годится ли этот уважаемый человек вам в любовники.

Как вариант — можно научиться визуально просчитывать половую конституцию. Но в общем и целом, каков мужчина за столом, таков он и в постели. Есть гурманы, которые смакуют каждый кусочек. А есть люди, которые привыкли все заглатывать, и им все равно, что есть. Есть брутальные хищники, рвущие стейки зубами… Даже решительность при выборе блюда более или менее коррелирует с активностью в сексе.

Очень важно: ваш первый секс не должен произойти на вашей территории! Даже если у мужчины нет своего угла, пусть снимет номер в отеле или выпросит квартиру у друзей. Если ваш возлюбленный не пошевелил пальцем, чтобы организовать все для интимной встречи, а ему секс готовый на блюдечке преподнесли, то он уходит в пассив. Не только в сексе — во всем. С этого самого момента он знает, что женщина все организует, главное не дергаться. Жениться — может. Но мужиком в отношениях будете вы.

От секса до брака

У мужчины созревает желание создать семью с той женщиной, с которой ему эмоционально легко. И речь не о том, чтобы не обременять мужчину своими делами и заботами. Наоборот: он всегда с удовольствие бросается женщине на помощь и решает вопросы, если женщина видит в нем своего защитника и добытчика. К мысли о браке настоящего мужчину подводит весьма сентиментальное и благородное соображение: «Как же она без меня?»