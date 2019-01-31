«Уже в 25 лет у меня было больше 70 мужчин»: история нимфоманки

В приличном обществе не задают вопрос: «А сколько у тебя?», ну, разве что в мужской компании обмолвятся о своих победах или в кругу подруг невольно начинают вспоминать о бывших…

Ведь если к 25 годам в «послужном списке» девушки значится чуть больше 17 партнеров, то на нее тут же навешивают ярлык «безотказной», «безнадежной», «падшей» и еще много других нецензурных определений. А что тогда делать тем молодым особам, чей список давно перевалил за 25 или 30 кавалеров? Или, например, когда мужчин и вовсе было больше 55, что тогда?

При этом сами девушки не видят ничего особенного в том, что они получают удовольствие от общения с представителями сильного пола. Да, они не кричат об этом на каждом углу, но и избавляться от своей нимфомании не торопятся. Так, например, случилось и с нашей героиней, которая к своим 25 годам имела интимную связь более чем с 70 партнерами.

Я росла в то время, когда считалось неприличным даже ходить за ручку с мальчиками, а не то, что бегать по свиданиям или, что еще хуже, заниматься с ними постыдными делами. Да-да, именно так мне постоянно твердила мать, напоминая, что, если я вдруг «принесу в подоле», она собственноручно сделает что-нибудь со мной, чтобы не позорила семью. Мне, конечно, казалось, что она больше для устрашения так говорит, но проверять эти догадки на деле я не решалась. Моя сексуальность дала знать о себе настолько внезапно, что сначала я даже испугалась. В юном возрасте мне на глаза попалась «взрослая» книга, точнее, ничего такого там не было, но несколько фривольных описаний постельных сцен было достаточно, чтобы я задумалась о том, насколько важно чувствовать свое тело. Я решила попробовать на практике, но выбрала для этого неопытного партнера. Он еще долго смеялся над тем, что ничего не получилось (как признался потом, что просто стеснялся), а мне не оставалось ничего другого, как научиться управляться со своим неуемным желанием — настолько сильным оно оказалось.

С того самого дня я начала вести «записи» обо всех партнерах, с которыми я спала. При этом я не видела ничего плохого в этих самых «отчетах», ведь напротив каждой кандидатуры я оставляла комментарии, что именно мне понравилось или нет. Так я изучала себя и свою сексуальность. Главное было следить за тем, чтобы записи не попались на глаза моей властной маме, иначе живой мне из родительского дома точно не получилось бы выбраться. Прошло уже много лет, а мои родители до сих пор не знают, что их дочь решилась на такую авантюру. Или делают вид, что не знают. По крайней мере, в нашей семье эта тема не обсуждается.

К слову, я до сих пор не понимаю, почему мужчины клюют на меня — никакой модельной внешности, ног от ушей, кукольного личика или внушительного пятого размера, видимо, во мне просто есть нечто такое, что они сразу чувствуют, что «сработаемся». Меня обычно мало интересовало, что это за мужчины, кем они работают, мне было намного важнее понять, смогут ли они показать высший класс в постели или на них не стоит даже тратить свое время. Где я их находила? В интернете, в кафе, на вечеринке… в тех же самых местах, где знакомятся и обычные девушки. И если после нескольких минут знакомства я понимала, что желание пробуждается, тогда дальше было свидание. Но чаще всего мы просто расходились в разные стороны, потому что что-то не зацепило в тот момент. Так тоже бывает, и в этом нет ничего страшного. Проблема лишь в том, что со временем локации становятся настолько знакомыми, что ты натыкаешься практически на одних и тех же людей, да и они начинают тебя узнавать. Это, разумеется, в мои планы не входило, поэтому я принялась, что называется, расширять свои границы.

Это было непросто, скажу я вам, но со временем я уже научилась понимать, какой партнер будет для меня идеальным, а какой — лишь разочарует или просто не порадует ничем выдающимся. Многих наверняка заинтересует вопрос, почему же я отдалась такому количеству мужчин и что после этого чувствовала? Во-первых, каждый последующий партнер привносил в мою жизнь нечто прекрасное, то, что я не видела с предыдущим кавалером. Поэтому я могла познать нечто новое или попробовать какие-то эксперименты, которые помогали раскрываться моей женской энергии. К тому же, теперь я безошибочно определяю, что понравится моему партнеру в постели, а что, наоборот, будет доставлять дискомфорт, могу дарить ему еще большее наслаждение. Это невозможно сделать, если у вас слишком маленький опыт или вы недостаточно хорошо изучили свое тело и свои табу. А во-вторых, теперь я точно знаю, что интимные отношения в браке должны быть не просто «супружеской обязанностью», а важной составляющей гармоничного союза мужчины и женщины. Это, пожалуй, основное на чем должен держаться крепкий брак, по моему мнению.

Не правы те, кто уверяют, что они смогут прожить с супругом и без сексуальных утех, довольствуясь лишь платонической любовью. Рано или поздно, но природа возьмет свое и интимная близость (а точнее, ее отсутствие) окажется самым настоящим яблоком раздора в такой семье. По статистике, очень много супругов расстаются именно по причине того, что их сексуальные темпераменты не совпадают. Поэтому я и решила искать будущего мужа именно с тем условием, что он сможет получать такое же удовольствие от секса, как и я, а не превратится в ханжу.

Почему-то большинство людей уверены, что после такого количества сексуальных партнеров чувство и эмоции притупляются и ты вообще перестаешь получать удовольствие от полового акта, но это совершенно не так. Да, люди традиционных взглядов, считающие подобное отношение к сексу порочным или неприемлемым, вряд ли поймут, какую палитру чувств можно испытывать, каждый раз открывая в себе что-то новое. Разумеется, на публике я бы не стала отстаивать эту позицию, но это не значит, что я не могу жить так, как подсказывает мне моя интуиция (или сердце, что тоже в принципе верно). Мне нравится сам процесс и возможность заниматься сексом ровно столько, сколько мне хочется (а не столько, сколько могут предложить, например, в моногамных отношениях). К тому же, я себя убеждаю в том, что таким образом я отсеиваю неподходящих кандидатов, тех, с кем, например, никогда бы не смогла создать семью и родить ребенка. Возможно, это звучит несколько удручающе, но я верю, что прежде, чем делать свой выбор, нужно оценить по достоинству все предложенные варианты. Этому меня научили родители. Правда, они в эту фразу вкладывали несколько иной смысл, но я применяю ее в качестве своего девиза по жизни и это меня вполне устраивает.

На данный момент у меня есть молодой человек, который не прочь официально оформить отношения. Нам хватило буквально пяти минут, чтобы понять, что из нашего общения может получиться нечто интересное и вот уже почти год мы изучаем вкусы и пристрастия друг друга, уделяя максимум времени интимной стороне отношений. Знает ли он о моих многочисленных бывших? Конечно! Но, по его словам, его это даже мотивирует, ведь если я отправила в отставку такое количество избранников, то значит, что он оказался самым лучшим кандидатом. С другой стороны, его это заставляет держать тонус, ведь если он перестанет давать мне те эмоции в сексе, которые я ищу, то это значит, что я будут делать это на стороне. Я молодая и не собираюсь отказываться от удовольствия лишь потому, что теперь состою в отношениях.

Пока нам двоим будет хорошо и комфортно друг с другом, наш союз будет продолжаться. Хотя, мой молодой человек уже активно намекает, что неплохо было бы пожениться и даже задуматься о рождении наследника, я предпочитаю не торопить события и наслаждаться моментом. Кто знает, возможно через несколько лет я изменю свою точку зрения и пойму, что стала достаточно сексуальной и женственной, и пришло время задуматься и о более приземленных вещах.