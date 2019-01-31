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Как тактично спросить партнера о его интимном здоровье 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Секс связан не только с наслаждением, но еще и с рисками, оберегать себя от которых — задача каждого человека в общем и каждой женщины в частности.
Когда речь заходит о предохранении или о представлении результатов анализов на различные инфекции, передающиеся половым путем, перед сексом с новым партнером, ты можешь испытывать смущение или дискомфорт. О том, как правильно попросить у мужчины справку об интимном здоровье, рассказывают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.
Если ты решила заняться сексом с новым партнером, на самом деле у тебя есть только два варианта для принятия решения. Первый: даже если ты уже предохраняешься от нежелательной беременности, например, с помощью оральных контрацептивов, обязательно используй барьерную контрацепцию — презерватив. Это единственное средство, защищающее от ИППП. И второй: попроси у партнера свежую справку о состоянии его интимного здоровья. Под такой справкой понимается лист с результатами анализов на инфекции, передающиеся половым путем: хламидиоз, сифилис, ВИЧ, гонорея, гепатиты и так далее, — заверенный врачом или имеющий печать лаборатории.
Когда просьба о представлении справки об отсутствии ИППП действительно может иметь смысл? На самом деле всегда, когда ты хочешь заняться сексом с новым партнером. Использование презерватива — это, как правило, очень эффективная мера, но стоит помнить о том, что половые инфекции передаются не только при пенисо-вагинальном сексе, но еще и при контакте слизистых. А это значит, что при оральном сексе предохраняться с помощью презерватива или латексной салфетки тоже необходимо. Кстати, если ты состоишь в длительных отношениях с партнером, анализы необходимо сдавать два раза в год. Справка является действительной на протяжении трех месяцев, и, если документ, который демонстрирует тебе мужчина, старше этого срока, анализы придется пересдать.
На самом деле когда мы говорим о просьбе представить справку о состоянии интимного здоровья партнера, руководствоваться только соображениями тактичности не стоит. Желание не обидеть мужчину похвально, но в этом случае нужно опираться в большей степени на заботу о своем здоровье.
Предложи партнеру сдать анализы вместе, чтобы сделать секс более комфортным и приятным процессом для вас обоих. Во-первых, так ты не заставишь мужчину чувствовать, что дело может быть только в нем, а значит, не лишишь его возможности думать, что относишься к нему предвзято. А во-вторых, сдача анализов на обнаружение заболеваний, передающихся половым путем, — это все-таки волнительный процесс. И даже если мужчина уверен в своем здоровье, он может переживать, накручивать себя, бояться и испытывать дискомфорт. В конце концов, вместе всегда веселее, даже если речь идет о сдаче анализов.
Разумеется, чтобы не обидеть человека, о чем бы ты ни просила его, не стоит грубить или быть резкой в суждениях. Избегай фраз типа «Я боюсь, что ты можешь чем-то меня заразить» или «Ты можешь быть чем-то болен». Мотивируя свое желание видеть результаты его анализов, лучше нажимать на другие точки. Говори откровенно и не заставляй мужчину думать, что ты имеешь какой-то скрытый умысел. Лучше всего будет сказать, что ты переживаешь за свое здоровье и не хочешь во время секса думать о каких-то рисках, отвлекаясь от процесса и упуская значительную часть удовольствия. Расскажи партнеру о том, что секс является одним из основных способов передачи таких заболеваний. Парадоксально, но не все люди знают о заболеваниях, передающихся половым путем, и далеко не все имеют привычку заботиться о своем здоровье, даже если чувствуют, что с организмом что-то не так.
Мужчина, который оценивает риски и дорожит своим здоровьем, уважительно относится к собственному организму и к тебе, никогда не воспримет такую просьбу в негативном ключе. Но иногда на предложение о том, чтобы сдать анализы или представить справку о состоянии здоровья, мужчины реагируют агрессивно. Партнер может уверять тебя, что он здоров, что все его предыдущие партнерши тоже были «чисты», но доверять словам в этом деле как играть в русскую рулетку. Если партнер воспринимает в штыки твою просьбу сдать анализы и при этом отказывается использовать презервативы, лучше сказать такому мужчине твердое «нет». В этом случае важно помнить, что некоторые из заболеваний передаются также при контакте слизистых, так что оральный секс тоже стоит поставить под большой вопрос.
Конечно, секс между новыми партнерами — это скорее что-то спонтанное, чем планируемое, но постарайся попросить справку о состоянии здоровья еще до того, как вы окажетесь в постели. Просить справку — это что-то совершенно не романтичное, что ты навряд ли захочешь делать на первом же свидании. Если это, конечно, не свидание для секса на одну ночь — тогда такая справка является чуть ли не одним из атрибутов ужина. Кстати, принято считать, что «культура справок» очень хорошо развита в Америке и странах Европы, так что, если твой любовник родом оттуда, скорее всего, он будет только рад твоей просьбе. В России, к сожалению, этот феномен развит не так сильно, во многом из-за отсутствия сексуальной грамотности у большой части населения. Но всегда следует помнить о том, что твое здоровье — это прежде всего твое дело, забота о нем — в твоих руках. А желанный в порыве страсти секс точно не стоит лечения, которое может продлиться несколько месяцев или всю жизнь.
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