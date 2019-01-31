Что нужно знать перед тем, как выйти замуж за иностранца

Сколько в мире вы видели счастливых историй любви с экспатами, иностранцами? Все они кажутся максимально счастливыми, невероятно красивыми и совсем не похожими на реальную жизнь. Мечтая выйти замуж за иностранца, мы забываем, что вообще-то они — такие же как мы, только, может быть, говорят на другом языке.

Мы поговорили с людьми, которые живут с иностранными гражданами, чтобы выяснить есть ли разница в этих парах. Мы задавали всем похожие вопросы, касающиеся культуры, языка, семьи и бытовой жизни. В прошлый раз мы говорили об историях жизни с европейцами. А что насчет людей, которые нашли свою любовь совсем далеко от своей родины?

Вика, в браке с турком, живут в Турции

Я живу и работаю в Турции уже четвёртый год, поэтому с турецким языком у меня уже проблем нет. Первые полгода мы прожили совместно с семьей мужа, вот тогда мне было тяжело. Действительно тяжело.

Когда вокруг тебя все говорят на непонятном тебе языке, и ты не понимаешь даже тему разговора, это морально сложно.

Гекан русскоговорящий турок, он переводил мне, что-то рассказывал, но этого недостаточно, ведь он работает и не всегда рядом, чтобы помочь. Заговорила я сама, на какие-то бытовые темы. Сначала жестами и простыми словами, а потом и предложениями. Когда постоянно находишься среди носителей языка, учится он проще. Сейчас даже дома мы уже говорим на турецком между собой, из-за этого Гекан стал немного забывать русский, и моя мама очень на него ругается!:) Когда мы хотим посплетничать в кругу турецкоязычных, мы говорим на русском, это немного некрасиво, но что поделаешь! Турецкий, на мой взгляд, достаточно простой язык, как только начал говорить, потом схватываешь остальное налету. Отличие турецкой семьи от русской колоссальное. Конечно, все семьи разные, и, в первую очередь, это зависит от благосостояния. Семья моего мужа из деревни, практически все старшие даже не закончили школу, и многие из них даже не умеют читать и писать. Удивительно, правда? Но здесь это не редкость, к сожалению.

Семья, к сожалению, это наш камень преткновения и единственное, что меня расстраивает. Я единственный ребёнок в семье, и моя семья очень дружная. В семье мужа 6 детей, и он самый младший. Все они говорят о дружности и о том, что семья — это главное в жизни человека, все остальное приходящее и уходящее… но к сожалению, все это лишь фарс. Если кто-то сильно болен, они приезжают только ради того, чтобы сделать фото и выложить их в социальные сети. Вот, мы здесь были, навестили, такие мы молодцы. А реальной помощи нет, все ради вида активной деятельности. Все говорят о том, что если у кого-то возникнут проблемы, все они встанут горой. Возникает проблема… где же эта гора? Все попрятались, у всех свои неотложные дела, дети, кредиты… К сожалению, все ради какой-то видимости. И сплетни.

Сплетни — это, пожалуй, неотъемлемая часть турецкой культуры. В каких-то семьях невестки даже козни друг другу строят… в нашей семье такого нет, но разговоры за спиной присутствуют. Несмотря на все это, меня приняли достаточно хорошо, так как Гекан работал с туристами, думаю, они знали, что есть возможность того, что он женится на иностранке. Я в хороших отношениях со всей семьёй, со всеми его родственниками, и у нас не возникает никаких проблем при общении. Стараюсь держаться немного вдалеке. Родители мужа уже пожилые люди, его маме 75, а папе почти 90 лет (да, вот такая у них большая разница и ругаются они между собой так, как молодые). Так как у меня нет бабушек и дедушек, я их воспринимаю как родных, его маму я называю «Мама», а отца «папа», они отвечают мне «дочка».

Здесь не положено обращаться к старшим по имени, это считается невоспитанным. Но даже и не из-за этого я их так зову, они очень хорошие люди, и я уважительно к ним отношусь, они всегда защищают меня. Считаю, что брак — это очень сложная работа в тандеме. И в первую очередь, конечно, над собой, неважно, интернациональный брак или нет. Мой муж очень капризный во всем, еда, уборка, внешний вид, перфекционист. Есть исключительно «из под ножа» (у многих эта «турецкая» привычка). Приготовила, покушал, на завтра это уже есть нельзя…Так как я работаю каждый день, у меня немного времени на то, чтобы выполнять свои обязанности по домохозяйству. И только на третьем году нашего замужества мы перестали спорить на эту тему. Теперь он понимает, что нехватка времени— это причина того, что посуда в посудомоечной машине скоро покроется плесенью, что на всех диванах кошачья шерсть (мы держим кошку, которая пришла к нам с улицы), а его белье не стирано уже вторую неделю.

Мой муж не романтик. Он раньше не дарил мне цветы совсем, а на слова о том, что хотелось бы и букет получить (или хотя бы дохлую ромашку), отвечал: «Зачем! Они все равно завянут, пойди купи себе лучше какую-нибудь кофточку или что-то из косметики». Обижалась, расстраивалась, потом научила, дарит.

Турки по своей сути ленивые, это бесит ужасно, так как я очень ответственный и работоспособный человек, немного даже гиперактивна, сто раз что-то попросишь у мужа, все равно потом проще сделать самой. С этим я борюсь до сих пор, вот расстраиваться по этому поводу уже правда перестала, потому что вижу, что он в этом не виноват… это они сами по себе такие. Главное уметь все это ему обьяснить (и не раз, а может быть даже и не сто раз) так, чтобы турецкая кровь не забурлила адским пламенем.

Культурный уровень у нас с мужем практически одинаковый, конечно есть турки, для которых определяющую роль «поведения» определяет ислам, но мой турок не такой… Почему? В первую очередь, на него повлияла работа с иностранными клиентами, в основном, русскоговорящими. Отсюда он набрался «нашего», он нас понимает, принимает и очень любит. Гекан всегда говорил мне, что если бы не нашел себе русскую жену, то не женился бы никогда.

Вообще, турецкая восточная культура совсем не как наша. Например, для них праздники — это только рамазан или курбан байрам и все. Они даже елку не ставили до того, пока в их семье не появилась я! Это даже не потому что в их культуре это не принято, но и просто так… А сейчас ставим и мы дома, и в доме его родителей, украшают даже сами и уже дарят подарки другу другу на Новый год. На пасху я крашу или разрисовываю яйца, пеку или заказываю пасхальные кексы у русскоговорящих мастериц, и Гекан обязательно пробует тоже.

Я праздную вместе с ним его праздники, он мои. Гекан никогда сам не рассказывает и не навязывает мне свою веру, но если я интересуюсь чем-то, то активно и с удовольствием мне все расскажет и спросит в ответ про мою веру тоже.

Екатерина, в браке с этническим эфиопом, живут в России

Мы так давно живём вместе и в России, что особых недопониманий нет.

Говорим на русском, учить эфиопский не собираюсь, так как свекр тоже говорит по русски. Наша семья ничем не отличается от простой российской семьи, разве что муж помогает больше по хозяйству (совместные походы в магазины, на рынки, таскание сумок и тд). Мои родители очень добрые и без предрассудков, у нас работает выражение « главное, чтоб человек был хороший». Непонимания в быту отсутствуют, все делаем вместе, и принимаем решение совместно.

Софи, в отношениях с русским, живут во Франции

Миша давно живет во Франции, поэтому особых недопониманий на культурном уровне у нас нет. Я с удовольствием учу русский язык, но пока мы говорим по-французски между собой. Мы уже пару раз ездили в России, и я осталась очень довольна. Мы еще не живем вместе, поэтому сложно говорить про совместный быт. Но сейчас мы собираемся съехаться, поэтому это будет новый опыт.

Мишины родители приняли меня хорошо, мои же переживают из-за того, что мы съезжаемся, не поженившись (я из католической семьи).

Мне кажется, что не только я нахожу Мишу немного странным в некоторых вопросах, но это и есть его особенность, за которую я его люблю. Иногда я называю его ласково «Мой русский Миша», имея ввиду медведя.

Лена, состояла в длительных отношениях с американцем, жили в разных странах

Не знаю можно ли ставить в пример мои отношения. Я встречалась с человеком, который в связи со своей работой, постоянно находился в разных странах, и длилось это годами. Мы очень редко виделись, и это, конечно, служило причиной многих недопониманий. Хоть мы уже и не вместе, но я вспоминаю этого человека с большим теплом.

Для меня американцы оказались совершенно удивительными людьми — они действительно очень открытые и добрые. Сначала мне казалось, что все это ненатурально.

С моим угрюмым характером я просто не могла представить, что существуют такие солнечные люди. Поэтому нам было довольно легко. Если честно, то Брэд был самым настоящим американцем, со всеми клише, которые мы знаем. Он не очень хорошо знал историю и географию, искренне не понимал как можно отказаться есть курицу в панировке, был дружелюбным и хорошо шутил. Говорили мы, само собой, на английском, потому что я и не мечтала, что он выучит хотя бы пару слов на моем языке. Таким уж он был — русская культура его совершенно не волновала. Я показывала ему русские фильмы, ставила русскую музыку, но он находил это все очень странным. У американцев не очень принято сразу знакомить с родителями, поэтому это меня обошло стороной (кроме того, что его мама ставила мне лайки в фейсбуке). Мои родители очень нервничали из-за того, что я могу так далеко уехать жить, но понимали, что, возможно, это неизбежно. Разошлись мы из-за того, что с такими бешеными графика просто не нашли времени друг для друга. Сейчас мне кажется, что это не такая уж весомая причина, чтобы расставаться, но тогда карьера стояла для меня на первом месте.

Вчитываясь в истории этих людей, невольно задумываешься: так кто же придумал эти клише, которые делают брак с иностранцами в наших глазах чем-то особенным? Красивые фильмы, рассказы или же наше воображение? Все очень просто — несмотря на наши культурные бэкграунды, языковые барьеры и этнические принадлежности, мы все еще остаемся обыкновенными людьми. Людьми, которые пытаются поладить с семьей своего возлюбленного, делят обязанности по дому, показывают друг другу любимые фильмы и терпят (и любят) не самые лучшие качества друг в друге. Так что в следующий раз, когда подумаете: «Она вышла замуж за иностранца!Вот повезло!» вспомните эту статью. В первую очередь, вам повезет, если вы найдете действительно своего человека, с которым вам будет комфортно. И тогда вопрос на каком языке он будет говорить и какие фильмы смотреть станет совершенно не важным.