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Жена достала своего мужа и он ушел в лес на 10 лет 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @EmmausGreenwich
Большинство мужей, когда их достают жены, идут в бар, чтобы расслабиться и успокоиться. А потом ситуация повторяется и получается замкнутый круг.
Однако Малкольм Эплгейт из Британии пошел гораздо дальше — после того, как ссора с супругой достигла предела, он ушел от нее в лес. 62-летний мужчина разбил палатку недалеко от Кингстон-апон-Халла.
Он проделал большой путь от Бирмингема до окрестностей Лондона (более 200 километров). Половину этого пути он прошел пешком, так как в Оксфорде его велосипед украли.
Сам Малкольм признался, что до вступления в брак, который длился три года, он 25 лет жил размеренной жизнью и работал садовником, а после свадьбы его жизнь стала гораздо хуже. Он брал много работы, чтобы обеспечивать семью, а жене не нравилось, что его постоянно нет дома.
После долгих попыток сохранить брак, мужчина решил навсегда уйти из дома. Он не сказал ни слова своей семье и детям и пропал без вести на десять лет.
Сейчас Малкольм живет в Эммаус-Гринвиче — приюте для бездомных, которые там же и работают. Здесь он занимается местным магазинчиком и водит фургон. Все свои средства он тратит на помощь благотворительным организациям для бездомных. Он говорит, что счастлив давать второй шанс таким людям, как он.
Женский форум13
Любовь
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