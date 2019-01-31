Как установить сексуальные границы с новым партнером

Секс с новым человеком — каждый раз путешествие на незнакомую территорию. Как давно ты и он потеряли невинность и сколько партнеров у вас было с того времени — не имеет значения: вы все начинаете сначала. Ваш секс будет намного приятней и увлекательней, если вы чувствуете себя безопасно и комфортно. Лучший способ добиться доверия — поговорить о том, что вам нравится, а что нет. Вот как сделать это без лишнего давления и стеснения.

Изучи себя

Для начала стоит сформулировать желания, предпочтения и ограничения для себя самой, иначе ты не сможешь донести их до партнера.

Установление границ с вашим партнером действительно начинается с изучения и знания своих границ, — отмечает эксперт по отношениям Джор-Эл Карабалло. — Конечно, общение важно, но нам всем нужно многое открывать индивидуально, чтобы лучше понять себя, свои желания и модели возбуждения. Необходимо позволить исследовать себя — непосредственно (через половые акты и т. д.) или косвенно (через фантазии, порно).

Проанализируй свой опыт. Вспомни худший секс и определи, что сделало его таким. То же самое и с лучшим сексом — попробуй понять, что именно позволило получить такие ощущения: физическая привлекательность партнера, твоя удовлетворенность собой и раскрепощенность, атмосфера и обстановка. Это поможет сформулировать положительные и отрицательные стимулы, и тебе останется только воспроизводить или избегать их. Найди фантазии и образы, которые тебя возбуждают. В этом тебе поможет порно или любое другое кино, стимулирующее эротические ощущения. Лучший способ узнать свое тело — мастурбация. Это дает возможность изучить свои эрогенные зоны и собственный путь к оргазму в максимально безопасной и комфортной среде.

Как начать разговор о сексуальных границах

Говорить о том, как партнеру не стоит вести себя с тобой в постели, неловко по вполне понятным причинам — ты словно заранее критикуешь и ограничиваешь его. Чтобы избежать негативной тональности, попробуй начать с того, что тебе нравится. Это может быть вполне позитивное и даже интригующее обсуждение, в котором вы перечисляете позы или делитесь фантазиями.

Поговорить о предпочтениях и границах проще всего в игровой форме. Составьте общий список любых сексуальных практик, привычек и форм, которые сможете вспомнить. Выпишите его на двух листах бумаги и поставьте отметки да/нет/возможно на каждом пункте. После этого обменяйтесь своими списками и изучите их. Обязательно обсудите то, что вы увидели. Начните с тех пунктов, которые совпали, — их стоит взять за основу во время следующей близости. Дальше переходите к пункту «возможно». Расскажите, что вас привлекает, а что — отталкивает в этой практике. Решите, что из этого вы готовы попробовать в ближайшее время. Главное, что нужно знать об установлении сексуальных границ, — это процесс, а не одноразовый разговор. Мы развиваемся, меняемся, а вместе с нами — наши интимные предпочтения и интересы. Хотите здоровую сексуальную жизнь — учитесь разговаривать.

Чего не стоит делать при обсуждении сексуальных границ

Сексуальность — очень личная часть нашей жизни, поэтому разговор о ней должен быть максимально позитивным. Если в списке партнера словом «да» отмечено то, что ты никогда в жизни не хотела бы испытать, не осуждай его.

Попробуй узнать, что именно возбуждает его в данной практике. Это поможет тебе лучше понять партнера, а ему — почувствовать, что с тобой он может быть абсолютно честен и открыт. Так что, даже если вы никогда этого не попробуете, разговор будет полезен для ваших отношений. Если все ровно наоборот: ты мечтаешь о сексе втроем, а он никогда бы на такое не решился, не склоняй партнера к этому. Есть много других способов получить удовольствие вместе. А чтобы секс был безопасный, комфортный и желанный для вас обоих, важно уважать границы друг друга и продолжать открыто общаться.

Как ты считаешь, важно ли обсуждать границы, прежде чем заниматься сексом с новым человеком?