В каких странах особенно часто заводят любовников

Тема измен в отношениях неисчерпаема. Причин у измен много, в том числе и недостаток внимания, но любовников и любовниц не заводят для того, чтобы посещать с ним выставки или кинопремьеры. Определяющим фактором все равно остается секс.

Последствия, к которым может привести секс на стороне, могут быть самыми разнообразными и непредсказуемыми. Но во всех ли странах к отношениям на стороне относятся так ревностно? Нет. Существует ряд стран, в которых иметь любовника или любовницу — совершенно нормально.

Япония

Японцы снискали себе славу опытных и искусных любовников, весь мир это утверждение не подвергает сомнению. Считается, что в стране Заходящего солнца, которая славиться своими технологиями и имеет богатую сексуальную культуру. Японские женщины ведут себя довольно смиренно и не заводят любовников на стороне, в то время как мужчины действительно открыто могут иметь любовницу. Так же нормальным явлением было и то, что мужчина мог иметь несколько женщин, но при условии, что он сможет обеспечить им достойную жизнь.

В древней Японии считалось, что для каждого рода деятельности должна быть своя женщина. Для продолжения рода — жена. Для интима — проститутка. Для интеллектуальных бесед — гейша. Сейчас это, конечно, не распространено в таких масштабах, но заводить любовниц так и осталось нормальной привычной японцев.

Корея

Привычная нам модель «гражданского брака» в Корее — настоящая экзотика. Несмотря на то, что огромное количество стран не осуждает неофициальное сожительство, жители этой республики до сих пор относятся к такой новинке крайне настороженно. В Корее повсеместна распространена культура караоке. Для корейцев караоке не только место, куда они ходят петь, но и место, где они проводят время с девушками после работы. Жены осуждают корейцев за то, что они могут прийти в трусах, одетых наоборот, но почти никогда не подают на развод за подобные измены.

Франция

Брачные узы во Франции не являются гарантией того, что состоящий в браке будет хранить верность. Единственное, что брачные узы усложняют, так это объяснения после того, как измена произошла. Французы понимают, что не стоит сжигать все мосты после измен. Лучше быть скрытным и вести «параллельную жизнь» ради сохранения брака.

Это происходит не потому, что французы не считают любовь важной, напротив, они придают любви огромное значение и придерживаются мнения о том, что любовь между мужчиной и женщиной может случиться совершенно незапланированно. И французы отказываются делить любовь на две части, они не стремятся ставить семейные отношения выше любовных.

Таиланд

В Таиланде отношение к сексу ровное и спокойное, интимные отношения не были никогда чем-то недозволенным, даже дети узнают о сексе очень рано. Население страны живёт в основном за деньги, которые получают за оказание интимных услуг. По закону таец может иметь только одну жену, но в городах мужчины, как правило, имеют наложниц, о наличии которых знает жена.

Наложницу воспринимают, как младшую жену, но, если мужчина завёл наложницу, то обязан её одевать, обувать, покупать драгоценности, а так же, иметь с ней регулярный секс. Женщина также может заводить сексуальные связи на стороне. В некоторых семьях женщина может оказать любовные услуги за деньги иностранцам, а потом похвастаться этим мужу.

Швеция

Шведских мужчин и женщин объединяет одно общее качество — это своеобразный диагностический подход к отношениям между ними. Эти отношения — будь то. чисто социальные или сексуальные — подвергаются самому тщательному, до мельчайших деталей анализу, различные стороны их связи сравниваются и изучаются. Вопросы типа: «Как тебе это понравилось?», «Что бы придумать, чтобы в следующий раз это бы прошло у нас лучше?» — считаются вполне естественными. Несмотря на такой подход, шведы — довольно раскрепощенный народ. С детского сада у них проходят уроки сексуального воспитания, поэтому к средней школи они точно знают чего хотят в плане секса. Вспомнить только историю «шведских семей». Они открыто говорят о сексе и принимают любовников спокойно.

ОАЭ

Арабские Эмираты — это мусульманская страна, где женщина — совершенно особенное существо. По Корану она может показывать посторонним людям только ступни, кисти рук и лицо. Что касается многоженства, то оно в ОАЭ действительно есть. Разрешено иметь до четырех жен. Но есть негласные правила. Вторая жена может появиться, только если согласна первая. И каждая последующая супруга должна получать такое же содержание, как и первая. Сейчас женщины не живут в так называемых «гаремах», то есть по несколько жен вместе, и такие полигамные браки доступны отнюдь не каждому арабу.

Нигерия

В 2016 году нигерийские женщины получили титул самых неверных в мире. По статистике, 62% этих любительниц разнообразия изменяли своим партнерам. Учитывая, насколько страна консервативна во взглядах на секс, это действительно поразительный результат.

Также приводим для примера список стран, в которых разрешено многоженство: Саудовская Аравия, Арабские эмираты, Иран, Ирак, Иордания, Катар, Пакистан, Афганистан, Туркменистан, Египет, Мьянма, Конго, Алжир, Сирия, Бруней, ЮАР, Мьянма, Марокко, Мавританияи Нигерия. Помимо этого, ряд стран разрешает и многомужие. Иметь несколько мужей официально разрешено только в Тибете и на определённых участках полуострова Индостан, на территории которого располагаются три страны: Индия, Пакистан и Бангладеш.