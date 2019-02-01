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«Хороший секс — надежнейший „поводок“ 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Если вы решили, что в ваших интересах иметь при себе любящего, заботливого и верного мужчину, то, надеюсь, понимаете, что нужно вести себя с ним грамотно, то есть так, чтобы его чувство к вам не остывало, а крепло.
Тут есть один ключевой момент — зависимость большинства мужчин от секса. Грамотно выстраивая личную жизнь, это, конечно же, стоит учитывать, а поэтому в этой статье мы возьмем мужчин за «живое», называя все своими именами. NO sex — NO love — для большинства мужчин это правило действует на сто процентов, и сомневаться в этом — значит заведомо рисковать отношениями. Что бы вас еще ни связывало с любимым, если ваш секс плохенький, рано или поздно он сбежит или гульнет налево. Как этого избежать, рассказывает наш колумнист Андрей Райдер.
Андрей Райдер, писатель, психолог, коучер, andreyrider.ru 
Секс — неотъемлемая составляющая любви для мужчин, и из секса же она может у них родиться. Без секса их чувство почти наверняка отомрет или в лучшем случае трансформируется в дружбу; не питайте иллюзий, это именно так и многократно проверено жизнью.
Путь к сердцу мужчины лежит через нижнюю часть тела, а хороший секс — надежнейший «поводок для кобеля». Даже не пытайтесь сомневаться в этом, если хотите иметь яркую личную жизнь или крепкую семью. Сейчас распадается 60% браков, а основная причина разводов — сексуальная неудовлетворенность, комментарии тут излишни. И по этой причине, беспокоясь о вашей личной жизни, предлагаю учесть 10 четких правил, позволяющих удовлетворять мужчин.

Любить секс и демонстрировать это мужчине

Полюбите секс, ведь, если им заниматься грамотно, он приятен и полезен во всех отношениях, ни одна сфера жизнедеятельности не сравнится с ним. Мужчины обожают женщин, любящих секс. Демонстрируйте это, и вы будете с ними на одной волне. Всем своим видом показывайте партнеру, что секс с ним вам нравится, и он будет в восторге от вас.

Быть смелее и раскованнее, проявляя инициативу

Не только не сдерживайтесь в постели, но и всячески проявляйте инициативу. Забудьте о каких-либо запретах или приличиях, о том, что ваше тело несовершенно, или о том, что кто-то что-то может «нехорошее» подумать. В глубине души мужчины обожают «шлюшек» с которыми можно вытворять все, что угодно.
Оказавшись с мужчиной в постели, преображайтесь из «благородной дамы» в «шлюшку», и его сердце будет таять. В противном случае возникает опасность синдрома «Мадонны-Блудницы», а этого лучше не допускать!

Поддерживать мужчину в его начинаниях и экспериментах

Только кажется, будто мужчины уверены в себе и раскованны в постели, нередко они лишь хорохорятся и комплексуют не меньше женщин. Их нужно всячески поддерживать в желании попробовать что-то новое или поэкспериментировать. Если все получится удачно в такой ситуации, это будет тешить самолюбие мужчины, станет его мини-победой благодаря тебе. Он оценит это и будет еще больше вам доверять.

Не критиковать мужчину в постели и принимать ответственность на себя

Критиковать мужчину в постели — значит наносить серьезный удар по его самолюбию, и это серьезнейшая ошибка! Все его неудачи нужно превращать в приколы и добрые шутки. Ну а самое грамотное — брать на себя ответственность за проколы мужчины в постели и обещать исправиться. Это уже высший пилотаж, и он будет оценен мужчиной, поверьте.

Умело использовать хитрости орального секса

Минет — чрезвычайно важная составляющая секса для сильного пола, и, мало того, ничто не сравнится с ним по возможностям игры с мужчиной. Можно творить настоящие чудеса, ведь, кроме языка и губ, у вас есть еще десять шаловливых пальчиков, у этой темы бесконечный потенциал. Ну а если мужчина устал или у вас нет возможности заняться полноценным сексом, альтернативы минету нет. Любящие и умеющие его делать женщины очень ценятся!

Быть готовой заняться анальным сексом

Анальный секс — не лучшее изобретение человечества и по большому счету забава неоднозначная, однако желательно быть к нему готовой. В этом есть и психологический, и физиологический аспекты, многие мужчины любят анальный секс за плотность зада.
Если вам все же не нравятся такие забавы, тренируйте мышцы влагалища, и оно даст фору в сто очков попке. Но при этом есть анальный секс, а есть просто стимуляция ануса, ведь природа сконцентрировала вокруг него массу нервных окончаний. Это можно приятно использовать, ведь у многих мужчин анус тоже чувствительный, и им нравится его стимуляция.

Обострять ощущения мужчины

И вот здесь мы перешли к обострению ощущений мужчины, а это важная тема! В части чувствительности каждый мужчина так же индивидуален, как и женщина. Зная особенности партнера, это можно (и нужно) использовать для обострения его ощущений во время секса. Это делается за счет правильного подбора секс-поз, специальной стимуляции чувствительных зон мужчины, дополнительного использования специальных игрушек во время секса… Подобрав к мужчине индивидуальные ключики и играя грамотно, можно довести его до полного экстаза. Вы наберете массу очков в его глазах!

Обогащать эмоциональную составляющую секса

Секс богат в первую очередь эмоциями, ощущения здесь вторичны, а их острота зависит от эмоционального фона действа. Качество секса в первую очередь определяется происходящим в голове, а не интенсивностью трения половых органов. Как правило, именно женщина играет здесь ключевую роль, и она имеет огромные возможности для обогащения секса яркостью эмоций. Риск, запретность, наглость, неприличность, агрессия, взрыв похоти — это виды соуса к острому блюду под названием «секс», будьте шеф-поваром любовной кухни.

Разнообразить позы и места с учетом особенностей мужчины

Мужчинам в большей степени требуется разнообразие в сексе, и это проще всего обеспечить за счет разнообразия поз и мест, где вы предаетесь любви. Но речь при этом идет не о количестве, а об умелой перемене и грамотном подборе таких поз и мест. Грамотном — это значит с учетом специфики физиологии, психологии и предпочтений мужчины. Что ему больше нравится?.. Риск, нарушение правил, его собственная сексуальная агрессия?.. Что приятнее всего и что сильнее возбуждает?.. Ход мысли, надеюсь, понятен. За этим скрывается Клондайк разнообразия наслаждений. Здесь вам и карты в руки!

Тренировать влагалищные мышцы

Я уже упомянул эту тему, говоря об анальном сексе. Речь идет о женской технике «игра на флейте», или pompoir, о которой писалось еще в древних индийских трактатах. Это способность женщины буквально доить мужчину, сжимая и сокращая влагалищные мышцы вокруг члена. Развитие именно этих мышц и умение напрягать их особым образом может превратить женщину в «жрицу любви». Тренируя влагалищные и лобково-копчиковые мышцы, не сложно развить такие способности. Вам цены не будет в глазах мужчин!
Вот и все 10 правил, которые помогут оставаться женщиной номер один в жизни своего мужчины. Четко следуя им, вы навсегда сохраните любовь своего избранника, если вскружили ему голову, время не будет иметь для ваших отношений значения. Ну а если вы не собираетесь замуж и просто любительница жизни, эти правила должны стать ее частью, и тогда она будет насыщенной. В любом случае помните: счастье с неба не падает, и, если вы хотите иметь успех у мужчин, вам не обойтись без постельного мастерства.
Текст: Андрей Райдер, Ольга Бехтольт
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