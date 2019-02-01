Преимущества людей без отношений

Считается, что женщина должна быть в паре, иначе с ней что-то не так. WomanHit.ru расскажет, какие плюсы есть у одиноких людей

Большинство людей придерживаются мнения, что человек считается, в каком-то смысле, полноценным, только когда вступает в отношения. Особенно крепко этот стереотип сидит в наших мамах, которые росли в эпоху дефицита макаронных изделий и мужчин.

В современном обществе долговременные отношения если и имеют место быть, то исключительно по сильному желанию половинок. Однако если в вашей жизни еще не появился «тот самый» мужчина, не переживайте — у вас столько возможностей!

#1. Вы можете постоянно менять имидж

Мы не говорим о том, что, вступая в брак, вы должны поставить на себе крест и забыть о своих потребностях. Просто пока вы в поисках, у вас больше времени и мотивации для того, чтобы меняться, познавать себя.

#2. Встречи с друзьями

Когда вы заняты отношениями, времени на друзей практически не остается. Да и неизвестно, как будут общаться между собой ваши друзья и муж. Поэтому ловите момент: например, позвоните подруге, с которой не виделись много лет, потому что не было времени.

#3. Самопознание

Если вы недавно расстались с мужчиной, у вас есть некоторое время на себя любимую. Когда вы в отношениях, можно запросто потерять свою личность, особенно если вы эмоционально неустойчивы. Теперь же вы в полном праве заняться собой, сделать все возможное, чтобы полюбить себя, а уже потом искать нового партнера.

#4. Хобби

Предположим, вы любите фильмы ужасов, а ваш молодой человек терпеть их не может. Но он будет делать вид, что он в восторге, потому что иначе вы обидитесь. Тем не менее терпение его когда-нибудь кончится, и он выскажет вам все, что он думает о вас и ваших пристрастиях. Так что, если вы одна, у вас есть куча времени, чтобы засесть за просмотр фильмов с подругой-единомышленницей.

#5. Новые интересы

Продолжая тему увлечений: не сидите на месте, пока никого не встретили, посещайте различные мероприятия, пусть даже самые неожиданные, возможно, вас увлечет что-то новое, и, может быть, именно там вы и встретите свою судьбу.

#6. Определитесь с тем, кого хотите встретить

Этот совет, скорее, подходит тем, кто недавно пережил расставание. Не копайтесь в прошлом, лучше подумайте, чего не хватало вашему бывшему мужчине, может, он был слишком груб, необразован, не подходил вам по темпераменту, в конце концов. Теперь же у вас есть время поразмыслить и приступить к новым поискам уже с четким пониманием, кого и чего вы хотите.

#7. Сосредоточьтесь на работе

Человеку сложно успеть все сразу, поэтому, когда мы строим серьезные отношения, некоторые сферы жизни начинают «провисать». Посвятите появившееся время тем вещам, которые вы долго откладывали, но которые все же необходимо сделать, например, закончите работу, которую долго обещали начальнику, или доклейте обои в комнате, если все время откладывали до лучших времен.

#8. Флиртуйте

В конце концов, вы можете вступить в отношения на пару дней и просто наслаждаться. Если вы не готовы к таким приключениям, просто скачайте приложение и флиртуйте с мужчинами онлайн без всякого риска.