Модель показала, какие женщины нравятся мужчинам

38-летняя модель из Британии Хейли Лианна провела свой собственный эксперимент и узнала, с каким женщинами хотят знакомиться мужчины в Сети. Для этого Хейли примерила шесть образов: со светлыми волосами, в очках, с глубоким декольте, в костюме, в спортивной одежде и без макияжа у себя дома. Однако больше всего мужчины хотели познакомиться, когда Хейли оставила в Сети фотографии в своем естественном и привычном образе. Об этом сообщает Metro.

Когда модель надела майку с глубоким декольте, около 87 мужчин хотели с ней познакомиться на одну ночь.

Metro

Образ блондинки получил меньше откликов. Оказалось, что мужчины в возрасте предпочитают именно таких девушек.

Metro

Любительница спорта получила 25 откликов. Модель отметила, что собеседников больше интересовали тренировки, а не новые отношения.

Metro

Образ успешной бизнесвумен получил всего восемь откликов. Хейли подчеркнула, что мужчины, которые хотели пообщаться, были занудами. Деловой костюм определенно не работает как надо на сайте знакомств.

Metro

Британка не посоветовала надевать очки. С ней захотели познакомиться всего четыре человека. Девушка отметила, что все они были вежливы, но никто не обладал большим богатством.

Metro

Девушка в толстовке и без макияжа никого не заинтересовала. Хейли рассчитывала, что мужчинам может понравится ее естественный образ, но, видимо, он получился неряшливым по сравнению со остальными.

Metro

Закончив свой эксперимент, модель сделала вывод, что больше всего всем нравится естественный и привычный для девушки образ.