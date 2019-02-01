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Модель показала, какие женщины нравятся мужчинам 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Metro
38-летняя модель из Британии Хейли Лианна провела свой собственный эксперимент и узнала, с каким женщинами хотят знакомиться мужчины в Сети. Для этого Хейли примерила шесть образов: со светлыми волосами, в очках, с глубоким декольте, в костюме, в спортивной одежде и без макияжа у себя дома. Однако больше всего мужчины хотели познакомиться, когда Хейли оставила в Сети фотографии в своем естественном и привычном образе. Об этом сообщает Metro.
Когда модель надела майку с глубоким декольте, около 87 мужчин хотели с ней познакомиться на одну ночь.
Metro
Образ блондинки получил меньше откликов. Оказалось, что мужчины в возрасте предпочитают именно таких девушек.
Metro
Любительница спорта получила 25 откликов. Модель отметила, что собеседников больше интересовали тренировки, а не новые отношения.
Metro
Образ успешной бизнесвумен получил всего восемь откликов. Хейли подчеркнула, что мужчины, которые хотели пообщаться, были занудами. Деловой костюм определенно не работает как надо на сайте знакомств.
Metro
Британка не посоветовала надевать очки. С ней захотели познакомиться всего четыре человека. Девушка отметила, что все они были вежливы, но никто не обладал большим богатством.
Metro
Девушка в толстовке и без макияжа никого не заинтересовала. Хейли рассчитывала, что мужчинам может понравится ее естественный образ, но, видимо, он получился неряшливым по сравнению со остальными.
Metro
Закончив свой эксперимент, модель сделала вывод, что больше всего всем нравится естественный и привычный для девушки образ.
Женский форум
Любовь
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