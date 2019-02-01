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Главное внутри: что написать в валентинке 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я покупаю
Для начала, хочу вам рассказать о своей самой любимой валентинке. Получила я ее шесть лет назад. Тогда мы с супругом только переехали на новую квартиру и, забывая обо всем на свете, целыми днями напролет делали ремонт. Забыли и о 14 февраля.
Но проснувшись, у себя на подушке я увидела сердечко, вырезанное из куска обоев. На самодельной открытке было написано: «Йа Валентинко. Чмок». Тогда я долго смеялась над находчивостью мужа. А эту открытку до сих пор храню в шкатулке, вместе с другими милыми сердцу вещицами.

Главное в поздравлении — делать это с душой!

А сейчас я хочу предложить вам несколько способов сделать сюрприз любимому человеку и подарить ему необычную валентинку, написав в ней именно то, что обязательно тронет вашу вторую половинку.

Валентинка-признание

Сочините стихотворение. Пусть не шедевр, главное, чтобы от души. Не можете написать в стихах, расскажите о своих чувствах в прозе.
Уместно будет в открытке процитировать классиков. Великие писатели знали, как красиво рассказать о любви.
А может быть, это будет всего три слова: «Я люблю тебя». В повседневной жизни мы часто пренебрегаем ими, но 14 февраля — прекрасный повод вспомнить о них.

Валентинка-интрига

Представляете, вы получаете открытку, а в ней вместо признания написаны только время и место. То есть, валентинка становится своеобразным приглашением на свидание.
Интересным будет и романтический квест, который начнется именно с валентинки. Напишите в открытке первое задание, и настройте свою вторую половинку на увлекательный поиск приготовленного сюрприза.

Валентинка-новость

Почему бы не сообщить в открытке о каком-то важном событии?
1 февраля я узнала о том, что в нашей семье ожидается пополнение и хотела сохранить это в тайне до Дня влюбленных, но не удержалась и рассказала супругу радостную новость раньше положенного.
Возможно, у вас произошло повышение на работе? Или, может быть, вы наконец-то нашли в своем плотном графике время для совместного отпуска? Напишите об этом в валентинке и увидите, как обрадуется ваша вторая половинка.

Валентинка-воспоминание

Такой вариант вполне подойдет даже для открытки, которую вы собираетесь подарить друзьям. Расскажите им о каком-нибудь смешном случае из вашей жизни (а может быть, у вас есть фотография, которая проиллюстрировала бы слова).
Любимому человеку можно напомнить о том дне, когда вы познакомились или о дате первого свидания. Напишите о том, что вам дорого каждое такое воспоминание.
Напомните друзьям о том, как они важны для вас!

Валентинка-благодарность

Не забывайте о родителях в этот чудесный праздник. Подарите им открытку и поблагодарите за то, что они вам дали жизнь, прекрасное детство, воспитание и так далее…
Такую же валентинку вы можете сделать, кому угодно: друзьям, родным, коллегам. Слова «Спасибо, что ты есть», несмотря на свою простоту, способны тронуть сердце ваших близких.

Валентинка-сюрприз

Иногда можно сделать сюрприз, не говоря ни единого слова. Подготовьте необычную валентинку. Например, сердечко из выложенных лепестков роз или мерцающих в темноте свечами.
А может быть, это будет ювелирное украшение в форме сердца, запакованное в красивую коробочку?
Вот еще один вариант — завяжите любимому человеку глаза, посадите в машину и разрешите снять повязку только когда будете на месте. Например, перед огромным воздушным шаром в виде сердца, на котором вы совершите романтическую прогулку?
День святого Валентина должен запомниться надолго!
А какую самую необычную валентинку дарили или получали вы? Что там было написано?
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