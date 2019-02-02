Роман в Сети: как выманить мужчину в офлайн

Ты познакомилась с прекрасным мужчиной на одном из сайтов знакомств. Завязалась переписка, которая все никак не перейдет в свидание. Уже который месяц ты изо дня в день общаешься с виртуальным ухажером, привыкла к нему. И пока за спиной посмеиваются подружки, голову туманит мысль: «А вдруг фейк или женатик, а может, и вовсе я у него не одна такая „собеседница“?»

Такие истории встречаются сплошь и рядом. Некоторые женщины ждут инициативы от мужчин месяцами, а то и годами! Другие сами откладывают момент встречи с заочным кавалером: мол, переписка удобна, а на свидание идти страшно. Но большинство просто не знает, как же выманить из недр Интернета эту «рыбку», которая вроде и на удочке, но еще не в руках. Так почему же мужчины не зовут женщин из виртуальной среды в реальную? Зачастую они готовы менять свою жизнь лишь гипотетически, но по факту колеблются и сомневаются в своей готовности принять «груз любви». Женщине это невыгодно, потому что долгая переписка может стать суррогатом отношений, что неправильно. Ожидание новых сообщений, выстроенный образ мужчины (часто приукрашенный) — и ты уже становишься зависима от Сети, происходит подмена понятий. За киберпартнера не выйдешь замуж, и уж, пардон, детей с ним не родишь. Поэтому редакция WMJ.ru вместе с экспертом по отношениям Юлией Ланске советует выводить мужчину в офлайн как можно скорее, чтобы не запутаться в дебрях всемирной Сети, принимая их за райский сад отношений.

Как сделать, чтобы мужчина перестал сомневаться и пригласил на встречу «без мониторов»

Конечно, брать быка за рога и приглашать первой не стоит — пусть он, как мужчина, все же делает первый шаг. Однако есть несколько секретов, которые помогут тебе стимулировать его, легонько подталкивая к нужным действиям без манипуляций:

— Знай свои изюминки — достоинства, сильные стороны личности — и тонко вплетай их в общение. Это поможет увеличить свою ценность в его глазах.

— Не растягивай общение более двух месяцев, просто переписываясь, даже если он из Америки (исключение, когда в течение первых двух месяцев уже начинает обсуждаться поездка, планируются даты и покупаются билеты). Если мужчина живет в том же городе, что и ты, на переписку не должно уходить больше трех недель. Максимум 1-1,5 месяца — следи за временем!

— Постоянно наращивай динамику общения. Чаще созванивайтесь, общайтесь более качественно, интересно. Это плавно приведет к тому, что мужчине будет банально не хватать онлайн-общения!

— Ваше общение должно быть очень увлекательным. Произвести первое впечатление на мужчину можно лишь раз. Каждая твоя фраза, каждое СМС, подобно первому впечатлению, должно еще сильнее вызывать интерес к твоей персоне. Хорошо продумывай каждый ответ — благо переписка это позволяет!

— Легкие намеки на встречу. Это можно делать завуалированно, спрашивать о грядущих планах, как и где он любит проводить досуг и т. д.

— Не стесняйся давать номер телефона. Как правило, свиданию предшествует звонок. Но женщины часто предпочитают повременить с рассекречиванием своего номера, еще какое-то время общаясь в переписке. Я же не советую затягивать с этим.

— Давай номер телефона неординарно, чтобы выделиться в его списке контактов. Чаще всего мужчины спрашивают телефон в среднем у десяти женщин. И потеряться среди всех Маш, Даш, Наташ проще простого. Дай ему номер так, чтобы он уж точно не спутал тебя ни с кем другим!

Негласные правила переписки

Может показаться, что она идет, что называется, как звезды встанут. Многие такого же мнения и о коммуникации с мужчиной: мол, буду смотреть по ситуации. Однако мой опыт работы с женщинами позволил выделить 5 золотых правил успешной переписки с мужчинами, которая приведет к свиданию гораздо скорее.

Длина сообщения

Лучше всего, когда ты подстраиваешься под длину сообщений собеседника, такой разговор будет протекать легче для вас обоих. Однако можно отходить от привычного ритма: разбавлять чуть более развернутыми высказываниями и смотреть, как мужчина отреагирует на это.

Техника двух-трех писем

Если мужчина пропал, возьми небольшую паузу, потом отправь ему 2-3 сообщения, но только не подряд, а с промежутками в 2-3 дня. Письма должны быть с нарастающей «вкуснотой»: короче, интереснее, более вовлекающими. Можно даже написать нечто слегка сумасбродное, ломающее шаблоны, чтобы удивить.

Ищи «крючки» в его речи

Это моменты и факты, за которые ты можешь зацепиться и продолжать развивать беседу. Выбери 2-3 крючка, задавай вопросы и понемногу вытягивай мужчину в офлайн.

Меньше болтологии ни о чем

В ином случае мужчина заскучает. Когда ему будет интересна беседа, он будет жаждать продолжить ее на личной встрече, сгорая от нетерпения один раз услышать, нежели сто раз прочитать.

Общайся, словно уже строишь отношения

Не жалей комплиментов, благодарностей, побуждающих фраз, легкой недосказанности, интересных вопросов, чтобы мужчина не выпал из беседы.

Все эти навыки помогут тебе в скором времени ловко вытащить твоего «осетра» на свидание. И если ты хочешь созерцать его не просто на дисплее, а рядом с собой по жизни, развивай их и обязательно наращивай динамику общения. И тогда я гарантирую, что волнующее приглашение на реальную встречу не заставит себя ждать!