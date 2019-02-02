Девушка встречалась каждый раз с новым мужчиной в течение 100 дней

Первое свидание — всегда волнующее, но для этой девушки оно превратилось в обыденность. Встречи с незнакомыми мужчинами стали частью ее обычного дня: как завтрак, обед и ужин. Для чего красавица затеяла эту авантюру, и что из этого вышло, — узнайте из нашего материала.

33-летняя Корали де Норман (Coralie Jo Norman) из престижного лондонского района Челси, три раза в день ходила на свидания с незнакомцами. Она поставила цель «100 свиданий за 100 дней», но, даже не представляла, насколько это будет утомительно.

Барышня встречалась с разными мужчинами, от которых поступало много разных предложений, вплоть до секса втроем.

До 2017 года девушка свято верила в «любовь до гроба» и, даже, подумать не могла, что решится на подобную авантюру. Но, подходящих претендентов не находилось, поэтому Корали стала беспокоиться, что, в конце-концов, будет ходить в девках до самой старости и доживать остаток жизни в полном одиночестве.

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Она начала активно искать вторую половинку. Первые 8 мужчин были очень разные: от лорда, до боксера. Но, ни один из них не подошел на роль суженного. Поэтому, девушка решилась на марш-бросок в 100 свиданий за 100 дней.

Корали, в основном, встречалась мужчинами только по одному разу, потому что на больше у нее не хватало времени и сил. Только 20 ухажеров удостоились второго шанса. Семь счастливчиков вышли в финал гонки, но красавица решила поставить эту затею на паузу.

«Это похоже на поход в супермаркет на голодный желудок: ты покупаешь слишком много ненужных вещей, а потом их выбрасываешь!» — делится впечатлениями Корали.

С претендентами девушка знакомилась через социальные сети, но не на сайтах знакомств. Она не рассказывала мужчинам о своем грандиозном проекте. До сих пор, Корали продолжает встречаться с новыми парнями, и будет это делать, пока не найдет того самого, единственного и неповторимого.

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В ходе своего эксперимента красавица прибавила в весе и начала чувствовать отвращение к еде, а все из-за регулярных обедов-ужинов на свиданиях. Отказаться от блюд она не может, потому что это может вызвать у мужчин ненужные подозрения.

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Корали тяжело выдерживать такой загруженный график, потому что она работает финансовым представителем. Вечерами девушка старается максимально расслабиться в домашней обстановке, принимая горячую ванну с ароматическими маслами.

Много мужчин предлагают Корали поехать к ним домой, или прокатиться вместе на крутой тачке, но она отказывается. Они все — очень разные, поэтому и предложения от них поступают такие же: от целомудренного поцелуя в щечку, до секса втроем.

Мало кому удается тронуть сердце красавицы и пойти с ней на второе свидание. И, хотя девушка, пока еще, не нашла свою судьбу, но она говорит, что много узнала о самой себе и поняла, чего хочет от жизни.

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Необычный марафон, который так и не закончился победой ни одного из участников. Девушка, наверное, уже забыла больше половины имен и лиц, потратив время на поиски своего идеала. Амур не любит, когда его беспокоят по три раза в день, с просьбой, выстрелить любовной стрелой. Так и лук сломать недолго.

А что вы думаете об эффективности такой экстремальной методики по поиску своей половинки?