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Что думают мужчины об имитирующих женщинах 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Zомбоящик"
Некоторым женщинам бывает сложно достичь удовольствия в постели, но вместо того, чтобы честно в этом признаться, они предпочитают обманывать своих мужчин. Одни не хотят расстраивать своих любимых, а другие просто стесняются и продолжают притворяться, думая, что мужчина никогда не догадается. Но мужчинам есть что сказать по этому поводу.
  • Зря вы так с мужем с самого начала. Было бы по-другому, если бы тот самый лучший не стоял рядом с вами во время секса. Вы зарабатываете его эго обманом, а ему и больше ничего не нужно, он думать больше не желает. Попробуйте с ним разнообразить секс и научите его изучать ваше тело, заодно и сами что-то поймете. А сказав ему об обмане своем вы его полностью потеряете, хотя вы этого уже давно хотите. Более того вы можете уничтожить его психику и секса совсем не будет. В ваших рука его жизнь.
  • Муж прекрасно знает о симуляциях, сравнивал вас с другими женщинами и сразу все просек. Я думаю, он здорово веселится от того, что вы так неумело симулируете, и весело хохочет, когда обсуждает ваше поведение со своей искренней любовницей. Ваш муж — двойной агент, вы симулируете наслаждение — он симулирует лоxа. Только не начинайте тупых разговоров — счастье свое не разрушайте…
  • Не обижайте своего мужа, пусть думает, что он гигант, важнее, как он вам подходит по жизни, как относится.
  • Притворяться с мужем и думать о другом мужике!? Онанизм душевный. Выходила бы замуж за предмет своих сексуальных страданий и не мучилась в имитациях! А с мужем, если есть желание остаться с ним, разговаривать надо. Корректно, вежливо, объяснять свои желания. Если не дурак, то поймет и постарается. И в постели, не быть резиновой куклой, а хоть частично брать инициативу на себя.
  • Тоже притворяюсь в постели. Только не ору на весь подъезд, словно мне что-то пытаются откусить. Читаю стихи Пастернака вслух и с выражением. Думаю, Шекспир тоже подойдет, возможно, несколько высокопарно будет звучать. Иногда произношу "млею от страсти", "пылаю от страсти", "может сделаем это на шкафу?". При этом, оставаясь абсолютно спокойным, пучу глаза и совершаю спонтанные суетливые движения. Зачем все это? А шут его знает.
А вот что советует женщина:
  • Зачем говорить мужу? Лучше исправить ситуацию. Мягко начать руководить процессом, подсказывая, как надо сделать, чтобы стало хорошо. Самой перестать сравнивать мужа с другим и погрузиться в ощущения. Это совместная работа. Женщина, конечно, не права, но и вам, мужчины, на заметку. Хорошо, если в ваших отношениях не так, но где гарантия? Развивать надо всем сексуальную грамотность.
Женский форум1
Любовь
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