Британка дважды была замужем, но до 50 лет оставалась девственницей

Британка Мария-Луиза Ворн (Maria-Louise Warne) поведала миру свою удивительную историю. Женщина до 50 лет оставалась девственницей, несмотря на то, что дважды выходила замуж, и в одном браке прожила с мужчиной больше 13 лет.

Как можно потерять девственность благодаря второму разводу? Читайте в нашем материале.

Мария-Луиза Уорн из Тивертона, графство Девон, дважды была замужем, но ни разу не занималась любовью. Первым ее мужем в 18 лет стал крайне религиозный мужчина, который считал, что единственное предназначение секса — это продолжение рода. Супруг Марии был старше ее на 12 лет и не планировал заводить детей, поэтому их брак протекал без какой-либо интимной близости.

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Мария-Луиза со своим отцом в день первой свадьбы

Это продолжалось пять лет, пока Джон и Мария не развелись, и девушка снова не осталась одна. Своего второго супруга Кэрола Сойера (Carol Sawyer) британка встретила, когда ей было 25. На тот момент ее избранник был женат и воспитывал двух дочерей — Трейси и Саманту.

Вышло так, что Кэрол предложил Марии работу в его магазине спортивных товаров, и девушка согласилась. Через время между ними возникла симпатия, и уже спустя несколько лет Кэрол решил бросить ради нее свою жену. К слову, в будущем Мария не раз пожалела о том, что решила увести мужчину из семьи. Их отношения сложно было назвать счастливыми.

Во-первых, дети Кэрола на дух не выносили «новую маму» (впрочем, и ей самой эта роль не пришлась по вкусу). Во-вторых, супруг с самого начала дал ей понять, что его не интересуют плотские утехи, а главное для него — уют в доме, вкусная еда и семейные ценности.

К тому же, Кэрол был строгого религиозного воспитания, а продолжение рода его уже не беспокоило.

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Мария, Кэрол и его младшая дочь Трейси в 1988 году

Несмотря на все это, на протяжении 13 лет Мария-Луиза была верна своему мужу, заботилась о нем и его детях, не рассчитывая на какую-либо благодарность. В 2000-х годах пара перебралась из Англии во Францию, и у Марии появилась робкая надежда, что может хоть здесь что-то изменится. Но этого не произошло.

В 2005 году у Кэрола, ранее перенесшего операцию по коронарному шунтированию, произошел инсульт. Когда супруг находился в больнице, Мария познакомилась с доктором Тимоти Рохди. Мужчина сразу же привлек ее внимание, но семейное положение не позволяло рассказать ему об этом.

В 2008 году Кэрол и Мария крупно поссорились. Да так крупно, что Кэрол ушел от супруги, так и оставив ее «нетронутой». Тогда женщина решилась позвонить понравившемуся доктору и пригласить его на обед.

«Я пригласила Тима на обед, и когда он поцеловал меня на прощание, мне показалось, что вокруг меня кружат звезды, как это показывают в мультфильмах. Мне было 51, но я была «голодна», словно подросток. Прошло два месяца, прежде чем Тим пригласил меня к себе на ужин,

— рассказывает Мария.

— Той ночью он поцеловал меня с такой страстью, с которой я не сталкивалась никогда прежде. Я догадалась, что это была прелюдия к сексу».

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Тогда Мария наконец решилась рассказать доктору свою историю и он, мягко говоря, был в шоке. Однако, как уверяет женщина, Тимоти отнесся к ситуации с пониманием и многому ее научил.

«В ту ночь, впервые в моей жизни, я наслаждалась страстным сексом,

— рассказывает Мария.

Мне было 51 и, наконец, в этом возрасте я лишилась своей девственности. В течение следующих пяти лет я восполнила потерянное время. Мы с Тимом могли заниматься любовью на протяжении шести часов: спустя полвека «голода» внезапно начался праздник. Мы делали это на лестнице, на полу, на диване. Впервые я наслаждалась настоящей близостью».

Сейчас женщине 62 года, у нее есть друг и любовник по имени Патрик, с которым они замечательно проводят время. И, несмотря на то, что у Марии-Луизы нет детей, она наконец счастлива и вовсю радуется жизни.