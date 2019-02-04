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Инста-сталкер: мужчина следил за бывшей женой с Сети 

Anews 51 минуту назад
Фото: Anews
Брак 36-летнего британца Пола Блейка и его жены распался спустя восемь лет. Однако, мужчина не мог смириться с потерей жены — он создал множество фейковых аккаунтов в социальных сетях и каждый день приглашал свою бывшую жену на свидание — естественно, под разными именами.
anews.com
Он даже создал поддельный профиль своей жены и написал ее предполагаемому любовнику — Полу. Он пытался заставить мужчину рассказать об его интимной связи со своей бывший женой.
Блейк также отслеживал местоположение своей жены через приложение и устраивал регулярный допрос: где она и с кем была.
anews.com
Девушка обратилась в полицию. В своем заявлении миссис Блейк сказала, что она «чувствовала, что спасения не было».
Она сказала: «Он не смог справиться с распадом этого брака». Блейк избежал тюремного заключения — его приговорили к 18 месяцам условно и выдали запрет на приближение к бывшей жене. Суд также обязал мужчину пройти программу психологической помощи.
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