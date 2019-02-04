Мужчина с прицепом: как строить отношения с разведенным

Стоит признать, что отношения с разведенным мужчиной сильно отличаются от обычного романа. И дело отнюдь не в наличии штампов в его паспорте. Эти мужчины просто мыслят иначе и точно знают, что такое брак, по собственному опыту. А уж если у них есть еще и дети, то стоит хорошенько подумать, прежде чем ввязываться в эту авантюру.

Бытует мнение, что разведенный мужчина как объезженный мустанг. Якобы он уже не нуждается в дрессировке и сам будет поднимать крышку унитаза и помогать вам по дому без напоминаний, ведь он умеет вести совместный быт, вкладываться в построение отношений и идти на компромисс. У него уже выработались привычки женатого человека и появился внушительный багаж знаний обо всех подводных камнях совместной жизни. Однако это далеко не всегда именно так. Впрочем, глядя на разведенного мужчину, вы сможете лучше понять, чего от него ждать в отношениях. И как бы это ни было парадоксально, но именно наличие у него детей от первого брака продемонстрирует вам не только его отцовские качества, но также порядочность, уровень ответственности и, конечно, щедрость.

Раз уж марш Мендельсона знаком вашему избраннику не понаслышке, то его уже не так-то просто испугать серьезными намерениями. Он реалистично смотрит на вещи и знает, что семья — это прежде всего труд. И если вы уверены, что хотите с ним крепких отношений, то вам следует не только соблюдать определенные правила, но и постараться найти общий язык с его детьми. Прежде всего надлежит выяснить, общается ли он со своими отпрысками от прошлого брака. И если да, то каким образом: редкие звонки, частые встречи или же они время от времени у него живут. Стоит признать, что как бы печально это ни звучало, но далеко не все мужчины готовы поддерживать контакт со своими детьми, объясняя равнодушие занятостью. Имейте в виду, такой экземпляр и на ваших совместных наследников потом будет также смотреть сквозь пальцы.

Выяснили? Теперь осторожно узнайте, помогает ли он детям финансово. Если помогает — гордитесь и не лезьте. Иначе по собственной глупости вы рискуете не только превратить порядочного человека в безответственного подлеца, но и нажить себе сразу несколько врагов в лице его бывшей и их общих детей.

В конце концов, жадность никогда ни к чему хорошему не приводила и стоит понимать, что деньги он отдает не своей бывшей жене, а их общим детям.

Не стоит лезть с советами и в квартирный вопрос. Если он оставил свою жилплощадь семье, значит, он настоящий мужчина. Если же его бывшая жена вынуждена ютиться с детьми в съемной однушке, пока он живет себе припеваючи в трехкомнатной квартире, то вам стоит поискать иного спутника жизни. Люди редко меняются, и вас может ждать та же участь.

Однако если вам попался порядочный во всех отношениях мужчина, который финансово поддерживает детей, охотно берет их с собой в отпуск, помогает с уроками и с нетерпением ждет каждых выходных, когда вновь сможет читать им перед сном сказку, держитесь за него мертвой хваткой — это почти уникум, вымирающий вид, так сказать. Теперь перед вами стоит крайне важная задача — понравиться его детям. Но не стоит торопить события и бежать знакомиться с ними после первого же свидания. Наберитесь терпения и дождитесь, пока ваш избранник сам решит, что пришло время для знакомства. Это для вас такая встреча лишь возможность продемонстрировать свою любовь к детворе, а для любого родителя — серьезный шаг. Ведь вводя в жизнь ребенка нового человека, он отлично понимает — придется объяснять, кто это, а в случае провала терпеливо отвечать на вопросы, куда пропала тетя Маша, щедро снабжающая шоколадками и новыми игрушками, из папиной квартиры.

В первую встречу будьте готовы столкнуться с оценкой. Папа потом непременно спросит у сына или дочери понравилась ли ему/ей его новая знакомая, и от мнения ребенка в этом случае может зависеть немало. Не критикуйте их, не делайте замечаний и уж тем более не повышайте голос. Конечно, непросто будет, если он берет детей к себе на выходные, а там уже обосновались вы. Но общая территория обязывает к мирному сосуществованию. Все не так страшно, как кажется. Поверьте, ребенок смущен не меньше вас. Спросите, что он любит, и приготовьте это на завтрак, предложите вместе поиграть или сделать поделку, соорудите ему дом из подушек и одеял… вспомните свое детство и не бойтесь быть веселой. Сложнее будет с подростками, но и тут всегда можно найти точки соприкосновений.

Постарайтесь дружить с его детьми и ни при каких условиях не лезть в их воспитание — у них для этого есть мать и отец.

Вы же для них чужая тетя, которая необязательно должна задержаться в папиной квартире и сердце. Но и игнорировать их тоже не стоит. Неровен час, вам придется жить с ними под одной крышей. И уж тогда, поверьте, мужчина будет в первую очередь думать об их интересах, а уж потом о ваших.

Была у меня одна знакомая, которая наивно полагала, что 13-летняя девчонка не в состоянии испортить ее прочные отношения с мужчиной. Но она смогла как в лучших голливудских комедиях. Правда, смеяться тогда никому не хотелось. Лучшее, что вы можете сделать — найти общий язык с его чадом. Станьте для ребенка (или детей) другом. Не просто взрослым человеком, который может ругать и поучать, а именно другом, к чьему мнению захочется прислушаться. Пусть воспитывают мама и папа, а вы еще успеете проявить свой педагогический талант на собственных отпрысках. Поверьте, если мужчина увидит, как вы ладите с его детьми, это станет весомым плюсом в вашу пользу.