Как пережить расставание с любимым человеком

Психолог Центра успешных отношений Анна Ефремова (@psycenter.by) — о том, почему не нужно следить за жизнью бывшего партнера в социальных сетях и как морально реабилитироваться после расставания.

Посмотрите на прошлые отношения и расставание, как на полезный опыт

Мы и ходить-то не сразу начали: через падения нашли баланс и почувствовали себя уверенно. Так же и с расставаниями. Такой опыт должен быть. Правильно и до конца пережитый, он дает опору в виде понимания себя. Это очень поддерживает, когда вы окунаетесь в новые отношения.

Не обесценивайте прошлые отношения

Хоть у вас и не сложилось, признайте: у партнера были хорошие качества — иначе вы бы его не выбрали. Благодаря им вы что-то приобрели, чему-то научились, узнали новое. Этот багаж остается с вами. И уже за это можно сказать «спасибо» друг другу!

Больше общайтесь с окружающим миром

После расставания можно читать книги, слушать лекции, но эмоционально заряженный человек нуждается прежде всего в успокоении и поддержке.

Помните, что травма от разрыва — это всегда результат контакта с другим человеком, и исцеляться лучше так же. Но это не значит, что вам сразу необходим новый партнер. Общайтесь с теми людьми, которые способны грамотно выслушать, приняв вас со всей болью от расставания. И тогда даже прочитанное в книгах будет восприниматься вами более осмысленно.

Не рассказывайте неприятные вещи о партнере после расставания

Задумайтесь: когда вы были вместе, вас все устраивало. То есть клевета и сплетни, в первую очередь, выставят в неприглядном свете рассказчика. В 90% случаев вы будете осуждены слушателями.

Не нужно мстить — это будет ограничивать и блокировать проживание собственной жизни. Отпустить все — гораздо экологичней для самого себя.

Не следите за партнером в социальных сетях

Так рана после разрыва не затянется. Если ваши отношения все-таки требуют завершения, напишите ему, выскажитесь и поставьте точку. Не стоит останавливать собственную жизнь, наблюдая за чужой.

«Отвлечься» — не лучшее решение

Совет отвлечься — не самый лучший. Потому что любая рана требует исцеления. Пытаясь игнорировать боль, невозможно оставаться целостным, искренне переключаться на что-то «отвлекающее». Малейшее напоминание о былом станет триггером, и новая волна боли захватит сознание.

Самое лучшее в этой ситуации — позаботиться о себе и найти тех людей (или даже одного человека), с которыми можно пережить проблему, говорить о ней, объемно и долго, выплескивая накопившуюся злость и обиду, страх и вину. Так человек сбрасывает напряжение от отчаяния, понимает, что рядом есть тот, для кого он остается важным с его ситуацией.

Постепенно человек начинает «оттаивать», чувствовать что-то еще: благодарность, любовь — и тогда, возможно, наступает время для новых отношений.

Физическая активность

Разрыв отношений — это травма: привычное разрушилось, а другого еще нет. Ум пребывает в хаосе и метаниях. Физическая активность немного сбалансирует организм и не даст упасть в депрессию. Не так важно, что делать, главное — двигаться. Пусть неловко и с трудом, но двигаться.

Помогайте другим людям

Парадоксальная быть может рекомендация, но в то время, когда человек находится в самом уязвимом состоянии, пережить это помогает оказание помощи другим. Пусть это будет какое-то минимальное внимание (опять же связанное с физической активностью), но, помогая другим, мы наполняемся силой. Не знаю как это работает, но работает!

Если у вас есть дети, договоритесь с партнером, какой будет их жизнь после вашего расставания

Для ребенка самое травматичное — потеря прежнего образа жизни в условиях отдаления одного из родителей, ведь для него ваша пара — все еще единое целое и часть его самого (подробнее об этом — здесь). Поэтому важно договориться, с кем останется ребенок, как и когда он будет видеться с другим родителем (это должен быть четкий порядок действий и встреч).

Затем обоим родителям в спокойной обстановке стоит сказать ребенку, что вы приняли такое решение не потому, что кто-то плохой: у взрослых так бывает, и сейчас папа (или мама) будет жить отдельно, но по-прежнему будет видеться с тобой достаточно часто, ведь он любит тебя, и ты важен для него.

Очень важно после расставания обоим родителям иногда проводить время с ребенком. При этом ваше общение друг с другом должно быть максимально дружественным.

Не играйте роль жертвы

Задавая вопрос «Что я сделал (а) не так?», бывший партнер берет на себя всю вину за расставание. В то время, как ответственность на партнерах всегда лежит поровну. Такое подчиненное положение уже говорит о том, что партнерских отношений и не было: с жертвой может быть только связь. Жертве важно понять, что это она в свое время сделала выбор в пользу этой связи, терпеливо подавляя свои потребности, лишь бы не остаться одной. «Жертву» обычно не любят, ей пользуются.

Не вините себя после расставания

Сначала согласитесь с тем, что, если вы чувствуете вину за разрыв, значит это не расставание по обоюдному согласию — вас покинули.

Далее — согласитесь с тем, что в отношениях вам нужно было всегда быть такой, как нравится любимому человеку (а не вам). И наконец согласитесь с тем, что уйти в вину и жить в ней — это глубоко детская позиция. Взрослая же — спросить себя: «В чем моя вина?».

Попробуйте как можно подробней описать это, а также то, какой вы должны были быть, чтобы «он остался». И тогда вы осознаете, что все это время упирались в деструктивную установку «быть правильной, хорошей», а по сути — удобной.

А теми, кто не позволяет себе быть собой, не идеальной, пользуются. Это иллюзия отношений. Это не любовь, а зависимость. Нужно повышать свою самооценку и набираться сил. И лучше это делать со специалистом.