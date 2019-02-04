Не хотеть замуж — это нормально?

После развода у женщины начались новые отношения, избранник хочет пожениться и жить вместе, но наша героиня предлагает гостевой брак и не понимает, почему же мужчина обижается. Как ему объяснить, что женщине важны чувства, а не штамп в паспорте? Мужчины и женщины делятся своими взглядами на проблему.

Лет через 15-20 эта красавица останется одна, дочь, наверняка, с ней жить не будет, вот тогда у неё будет полная свобода. Правда сама она будет никому не нужна.

В браке, когда двое умныx по жизни и понимают, как надо распределить домашний быт, то семья счастлива. А когда один берет власть и подчиняет другого, то второй всю жизнь недоволен, и вот такие второй раз замуж и жениться не xотят. И правильно делают! Они опять попадут под другого "командира", xарактер не меняется. Служить другому без ответа после 30 лет никто не xочет. Только в 20 лет можно не понимать этого.

Вот-вот! И никто не хочет. Отчитывайся за каждый шаг, паши дома как лошадь ломовая и молчи, терпи, подстраивайся… Зачем? Ради чего?

Гостевой брак — это современная трансформация семьи, я думаю все к нему придут постепенно.

Понимаю автора, как никто другой! Ситуация аналогичная, только я вдова 4 года и дочь живет отдельно. Каждая приятельница, родственница и просто знакомые пытаются "устроить" мою судьбу. И никто не может понять, что я не хочу снова замуж! Мне прекрасно живется одной. Я что хочу, то и делаю, еду куда и когда хочу. И абсолютно не желаю притираться с кем-то характерами, готовить с учетом чьих-то вкусов. И самое интересное, что нынешний партнер тоже настаивает на заключении брака. Его очень обижают мои постоянные отговорки. Становится все настойчивее. Наверное, придется расстаться.

Не хочу жениться во второй раз. В браке был двенадцать лет. Развелся год назад. Бывшей надо было пить и гулять. Воспитываю двоих дочерей. Бывшая жена алименты не платит (это было обязательное условие, чтобы она оставила меня в покое). Девчонки меня любят, старшая помогает по хозяйству и с младшей. Стирает машина, гладит утюг, готовит плита и сковородка, я люблю готовить и люблю сам вкусно поесть. Я наконец-то счастлив, что меня никто не пилит и не мотает нервы. На всякие путешествия и какие-то романтические отношения мне наплевать. Мы живем счастливо и спокойно. Чего и желаю авторше.

Почему любовь мужчины = бытовое потребительство? Если есть любовь — не важно, кто где живет. А если мужчине непременно нужно привязать к себе женщину кольцом и жить вместе, понятно: ему нужно, чтобы женщина его обихаживала в быту. Надоело пельмени есть и самому гладить себе одежду. Обиделся, что она не скачет от счастья от такой перспективы. О любви тут речи не идет — лишь собственная бытовая выгода. Ну и зачем дома нужен такой? Чтобы потом жалеть, что всю жизнь только и видела стирку, готовку, уборку за мужчиной?