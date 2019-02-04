Почему не стоит ждать искры на первом свидании

С первым свиданием всегда связано много ожиданий: понравлюсь ли я ему, найдем ли общий язык и, самое главное, — пробежит ли между нами искра. Все ждут, что любовь по-булгаковски выскочит из-за угла, но часто она неспешно спускается на воздушном шаре из «Приключений Незнайки». Расскажем, почему не стоит волноваться, если парень хорош, но в сердечке ничего не екнуло.

Искра вовсе не значит, что этот человек подходит для серьезных отношений

Как ни приятно чувствовать трепетное волнение в районе желудка при встрече с человеком, это ощущение вообще ничего не говорит о вашей совместимости. Привлекательность и связь важны, но на ваше впечатление друг о друге влияет много переменных. Кто-то может раскрыться только спустя время, когда начнет чувствовать себя в безопасности, кому-то легко быть собой даже с незнакомыми людьми. Тебе не стоит категорично отказываться от общения, пока ты не можешь с уверенностью сказать, что этот человек тебе не подходит. Если в его поведении нет токсичных признаков, и ты в целом не испытывала дискомфорта, общаясь с ним, — дай себе и парню второй шанс.

Отношения, в которых влюбленность растет постепенно, более крепкие

Отсутствие искры может быть даже плюсом. Часто отношения, которые начинаются с дикой страсти, истощаются так же быстро, как вспыхивают. Помни, что влюбленность проходит в любых отношениях: либо перерождается в более глубокое чувство, либо сходит на нет. Сильные эмоции мешают тебе адекватно оценить партнера в самом начале, вот почему, когда искры гаснут, ты не можешь понять, как вообще тебя угораздило оказаться в одной постели с этим придурком. Привязанность, которая растет постепенно, гораздо вероятней приведет к длительным отношениям. Разумеется, это справедливо в том случае, если парень в целом тебе симпатичен и ты наслаждаешься общением с ним, просто он не вызывает сумасшедшего трепета.

Зацикленность на искре завышает твои ожидания

Убежденность в том, что когда встречаешь того самого, внутри должно что-то щелкнуть, порой сильно мешает тебе адекватно оценивать потенциальных партнеров. Ты сосредоточена на себе, прислушиваешься к своим ощущениям, ищешь то самое чувство и боишься, что оно не придет — узнавать человека и получать удовольствие от общения совершенно некогда. Ты давишь на себя, заставляя искать эмоции, которые очень хочешь испытать. Расстраиваешься, если этого не происходит. Решаешь, что все напрасно и этот парень тебе не подходит. Не слишком ли много ожиданий от первой встречи? Это всего лишь свидание, которое вы можете повторить или не делать этого, а не последний в твоей жизни шанс встретить любовь.