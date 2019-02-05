Что делать, если вы не совпадаете с ним в постели

Сексуальная совместимость — это один из критериев гармоничных отношений в паре. Но что делать, если у тебя с партнером разные сексуальные ритмы или даже потребности?

Найти человека, сексуальные желания, потребности и ритмы которого идеально совпадали бы с твоими, — это очень редкая удача. Секс, какое бы место ему ни отводили в том или ином союзе, очень важен. Это способ выразить свои чувства, стать ближе, проявить любовь, нежность и заботу. За проявление сексуальности в нашем организме отвечает такой условный параметр, как либидо. Проще говоря, этим термином обозначается наше сексуальное желание, влечение к тому или иному человеку. Либидо может быть высоким, и тогда такой же высокой будет потребность в сексуальном взаимодействии, а может быть низким, в этом случае сексуальное желание может возникать редко, а может не возникать вообще.

Очень важно понимать, что либидо имеет две составляющие: ментальную, ответственную за желание, и физическую, отвечающую за возбуждение. И они не всегда работают вместе. Например, ты можешь хотеть секса, но тело не будет реагировать на твое желание физическим возбуждением. Или наоборот: ты можешь быть возбуждена физически, но не испытывать при этом стремления к сексуальному взаимодействию. Что еще важно, либидо не бывает «нормальным» или «ненормальным», для каждого этот параметр индивидуальный. И высоким или низким мы можем назвать либидо, только если сравнивать, например, степень влечения двух влюбленных.

Когда мы говорим о несовпадении либидо партнеров, имеется в виду, что им необходимо разное количество секса. Это не совсем верный подход, потому что нельзя не учитывать и то, что либидо — это не постоянный параметр. Оно может меняться с возрастом, из-за медицинского вмешательства, на него влияют уровень стресса, образ жизни, питание и множество других факторов. Но что делать здесь и сейчас, если ваши с партнером либидо не совпадают? Рассказывают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Стоит обратить внимание на здоровье

Очень часто причиной несовпадения либидо у партнеров может стать снижение сексуального желания у одного из них. И если для него это не нормальное состояние, то, возможно, стоит уделить время себе, своему здоровью и потребностям. Пытаться повысить либидо имеет смысл только в тех случаях, если изначально оно было нормальным, а впоследствии его уровень снизился и теперь невозможно ощутить всю полноту сексуальной жизни, как раньше. В таком случае одним из первых действий, которое необходимо предпринять, будет посещение эндокринолога.

Самая частая причина снижения либидо — нарушение гормонального фона. Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо обратиться к специалисту, сдать анализы и только на основе полученных результатов предпринимать дальнейшие действия. Что еще может помочь? Борьба со стрессом, который негативно влияет на либидо, налаживание питания таким образом, чтобы организм получал максимальное количество витаминов и минералов. Это можно сделать самостоятельно, и ни один врач не будет возражать против такой инициативы.

Еще одной причиной резкого снижения либидо может быть прием некоторых лекарственных средств, например антидепрессантов. Если их прием необходим и контролируется врачом, не стоит прекращать их применение или самовольно снижать дозировку — это может повлечь за собой еще более серьезные проблемы.

Составьте секс-график

Если одному из партнеров не хватает секса, а другому хорошо и так, возможно, стоит договориться о секс-расписании, предполагающем компромисс с обеих сторон. Секс-график может предполагать, а может не предполагать четкого планирования, например, по дням недели, зато вы с партнером заранее оговорите количество секса в неделю, выбрав такое значение, которое бы устраивало каждого.

Например, если одному партнеру хочется заниматься сексом пять раз в неделю, а другому хватить и двух раз, стоит либо договориться о каком-то среднем значении (3-4 раза в неделю), либо начать с того порога, который предпочитает партнер со слабым либидо. Дело в том, что большую роль в сексуальном желании играет то, насколько это желание реализуется в процессе сексуального взаимодействия. Проще говоря, если партнер с более слабым либидо будет заниматься сексом столько, сколько ему нужно, и всегда получать удовольствие, то это пойдет ему на пользу.

Если же он будет по каким-либо причинам заставлять себя заниматься сексом столько, сколько хочется другому партнеру, то это станет угнетать его. Попробуйте для начала выбрать самое низкое значение, и, возможно, со временем вы оба захотите поднять планку, так как секс станет желанным и приятным процессом.

Найдите способы для удовлетворения своих потребностей

Людям с высоким либидо, состоящим в отношениях с партнерами, у которых влечение ниже, тоже приходится нелегко. Им нужно не только постараться не «терроризировать» партнера своим сексуальным желанием, но еще и реализовывать свои собственные потребности, игнорирование которых может привести к эмоциональному спаду и даже физическим проблемам.

Например, нереализованное сексуальное желание у женщин может приводить к эмоциональной нестабильности и спровоцировать гормональный сбой, а у мужчин — к застою крови в половых органах и даже проблемам с потенцией. Постарайтесь обсудить с партнером возможные варианты разрешения таких ситуаций.

Возможно, способом решения проблемы станет мастурбация, а может быть, вы придете к альтернативным способом сексуального взаимодействия, например оральному сексу или мануальным ласкам, в которых будет одна принимающая сторона.

Напоследок хочется сказать несколько слов о токсичности. В отношениях, в которых сексуальное желание влюбленных проявляется по-разному, партнеру с более высокими потребностями не стоит угнетать своего избранника.

Во-первых, потому что это не пойдет на пользу отношениям. А во-вторых, потому что партнер с менее выраженным сексуальным желанием наверняка и сам чувствует, что не может в полной мере удовлетворить потребности другого. Только поддержка, желание идти на компромисс и стремление сделать секс лучше, помогут отношениям развиваться в гармонии и любви.

Вполне возможно, что несоответствие между твоим либидо и либидо партнера может привести к разрыву отношений, но, скорее всего, принимать решение о расставании вы оба будете, основываясь на гораздо большем числе факторов, а не только исходя из количества секса.